Linz Marathon sorgt für Sperren und Einschränkungen

Der Linz-Marathon sorgt am Sonntag für umfangreiche Straßensperren und Einschränkungen im öffentlichen Verkehr.

Zum 24. Mal geht am Sonntag der Linz-Marathon über die Bühne. Mehr als 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden erwartet, die entweder die volle Distanz oder kürzere Bewerbe absolvieren. Damit verbunden sind umfangreiche Verkehrsmaßnahmen im gesamten Stadtgebiet.

Bereits ab 4 Uhr Früh wird die A7, die Mühlkreisautobahn, zwischen den Abfahrten Prinz-Eugen-Straße und Treffling gesperrt. Empfohlen wird eine Umleitung über die Voest-Abfahrt, die Steyregger Brücke und die Pleschinger Landesstraße. Zufahrten zur Industriezeile bleiben über ausgewählte Strecken möglich.

Einschränkungen auch in der City

Auch innerhalb der Stadt kommt es zu Einschränkungen. Die Nibelungenbrücke ist während des Marathons ausschließlich für Einsatzfahrzeuge freigegeben. Zahlreiche Straßen entlang der Laufstrecke werden gesperrt, wodurch es zu Verzögerungen und Umleitungen kommt.

Parkmöglichkeiten bestehen unter anderem westlich der Strecke, etwa rund um den Römerberg, sowie im Süden der Stadt in Kleinmünchen. Von dort aus können Zuschauerinnen und Zuschauer das Rennen gut verfolgen.

Öffis unbedingt nutzen

Die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird dringend empfohlen. Straßenbahnen verkehren bis 17 Uhr nicht zwischen Hauptbahnhof und Sonnensteinstraße, Buslinien werden umgeleitet oder verkürzt geführt. Auch die Pöstlingbergbahn fährt nicht bis zum Hauptplatz.