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Martin-Luther-Platz erhält jetzt sein neues Gesicht
© Stadt Linz/KK

Spatenstich

Martin-Luther-Platz erhält jetzt sein neues Gesicht

10.04.26, 16:56
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Mit dem Spatenstich beginnt die Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes. Mehr Grün und Aufenthaltsqualität stehen im Fokus. 

Mit dem Spatenstich hat in Linz die Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes begonnen. Ziel des Projekts ist es, die Innenstadt sowohl funktional als auch optisch aufzuwerten und die Aufenthaltsqualität nachhaltig zu verbessern. Geplant sind neue Grünflächen, zusätzliche Sitzmöglichkeiten sowie eine moderne Gestaltung der Verkehrsflächen.

Bürgermeister Dietmar Prammer betont, dass mit dem Projekt die Lebensqualität im Herzen der Stadt gestärkt werden soll. Bereits im Herbst soll der neugestaltete Platz den Linzerinnen und Linzern zur Verfügung stehen.

Mehr Lebensqualität an heißen Tagen

Auch Stadträtin Eva Schobesberger unterstreicht die Bedeutung der Maßnahme für die Zukunft der Stadt. Begrünte Plätze mit Bäumen, Sitzgelegenheiten und Trinkwasser würden gerade an heißen Tagen für mehr Lebensqualität sorgen. Das Projekt sei zudem ein wichtiger Schritt im Hinblick auf den klimagerechten Umbau der Stadt. Unterstützt wird die Umgestaltung auch von der Evangelischen Kirche. Pfarrerin Veronika Obermeir-Siegrist sieht darin die Chance, einen offenen und lebenswerten Begegnungsraum zu schaffen.

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