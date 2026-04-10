MEGA-SPITAL FÜR NÖ! Entscheidung fällt noch im April

14 Grundstücke, eine Kommission, eine heiße Phase – wo kommt das neue Landesklinikum Weinviertel Süd-West also hin?

Die Spannung steigt! Noch im April soll feststehen, wo das neue Landesklinikum Weinviertel Süd-West gebaut wird. 14 Grundstücke werden derzeit von einer eigens eingerichteten Kommission unter die Lupe genommen – bewertet werden medizinische Versorgungsmöglichkeiten, Personalverfügbarkeit, Verkehrsanbindung sowie betriebs- und volkswirtschaftliche Aspekte. Laut Büro von Landesrat Anton Kasser (ÖVP) liegt die Kommission im Zeitplan. Die Politik verspricht: Man werde sich an die Empfehlung halten.

Das neue Leitspital

Dieses soll die bisherigen Kliniken Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau an einem einzigen modernen Standort vereinen – mit rund 700 Betten und 100 ambulanten Betreuungsplätzen. Wer allerdings auf eine rasche Eröffnung hofft, muss Geduld mitbringen: Mit einer Fertigstellung ist frühestens in zehn Jahren zu rechnen.

Hollabrunn prescht vor

Die Stadt brachte zuletzt den Rübenplatz nahe dem Bahnhof ins Spiel – gestützt auf eine von der Weinviertler Sparkasse finanzierte Eigenstudie, die gleich mehrere Kriterien für diesen Standort ins Treffen führt. Ob die Kommission das genauso sieht, zeigt sich spätestens Ende April.