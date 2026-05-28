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DCTower RUN
© DCTower RUN/Sima Prodinger

Wiener Hochhaus-Lauf

DC Tower Run im Rekord-Fieber

28.05.26, 13:55
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Zum bereits dritten Mal geht der DC Tower Run über die Bühne und sorgt heuer für eine echte Sensation.

Am Freitag, den 29. Mai, wird der Wiener DC Tower wieder zur spektakulären Lauf-Arena. Und in diesem Jahr ist der Hype größer denn je: Erstmals haben sich über 1.000 Teilnehmer für das Event angemeldet, das somit restlos ausgebucht ist - ein Rekord! Hobbyläufer, Firmen-Teams und internationale Athleten verwandeln Österreichs höchstes Bürogebäude in eine brutale Treppen-Challenge - bis ganz hinauf ins 58. Stockwerk.

DC Tower Run
© DCTower RUN

DCTower RUN
© DCTower RUN/Sima Prodinger

Der größte "Star" sind heuer aber eindeutig die jüngsten Starter, wenn zwischen 16 und 17 Uhr exakt 222 Kinder ins Rennen gehen. Ab 18 Uhr übernehmen dann die Elite-Läufer der Towerrunning World Association, um sich ein packendes Duell um die Bestzeit zu liefern - sportliche Höchstleistungen sind garantiert. 

DCTower RUN
© DCTower RUN/Sima Prodinger

DCTower RUN
© DCTower RUN/Sima Prodinger

Neben den Teilnehmern kommen auch die Zuschauer voll auf ihre Kosten: Rund um den Tower entsteht eine riesige Eventzone mit Foodtrucks und dem DoN Flavour District, in dem der Hospitality Club zum Networking einlädt. Den Abschluss bildet eine After-Race-Party im Meliá 58 mit Blick über die Bundeshauptstadt.

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