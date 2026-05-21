Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Bürokratieabbau ImmoAktuell Wohnen & Immo Meine Energie Flughafen Wien Tipps Mein Geld XXXLutz Dating Trends Unsere Tiere Best of Vienna Stark in den Tag Mörwald kocht
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 116.60 aktien up +0.34% Andritz AG 73.50 aktien down -0.68% BAWAG Group AG 149.30 aktien up +0.2% CA Immobilien Anlagen AG 25.550 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 178.00 aktien down -3.05% EVN AG 29.000 aktien up +0.69% Erste Group Bank AG 98.15 aktien down -0.2% Lenzing AG 24.100 aktien equal +0% OMV AG 62.90 aktien up +0.16% Oesterreichische Post AG 31.600 aktien up +0.96% PORR AG 34.300 aktien up +0.59% Palfinger AG 33.200 aktien down -2.35% Raiffeisen Bank Internat. AG 46.100 aktien equal +0% SBO AG 35.150 aktien up +1.88% STRABAG SE 87.40 aktien up +2.82% UNIQA Insurance Group AG 16.620 aktien equal +0% VERBUND AG Kat. A 61.75 aktien up +3.09% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.40 aktien equal +0% Wienerberger AG 22.580 aktien down -0.53% voestalpine AG 45.100 aktien down -1.27%
  1. oe24.at
  2. Business
Lufthansa
© APA/dpa/Hannes P Albert

In Deutschland

So viel billiger könnte Fliegen jetzt werden

21.05.26, 21:41
Teilen

Bei Flügen aus Deutschland wird ab Juli weniger Ticketsteuer fällig. Mit der Gesetzesänderung, die der Deutsche Bundestag am Abend verabschiedet hat, sinkt die Abgabe je nach Strecke um einen Betrag zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro pro Flug.  

Ob Flugtickets dadurch günstiger werden, hängt allerdings davon ab, ob die Airlines die Ersparnis an die Kunden weiterreichen. Angesichts stark gestiegener Kerosinpreise gilt das zumindest als zweifelhaft.

Mit der Maßnahme lösen CDU, CSU und SPD ein Versprechen aus dem Koalitionsvertrag ein. Dem deutschen Staat entgeht durch die Steuersenkung allerdings jedes Jahr ein mittlerer dreistelliger Millionenbetrag. Im Gesetzentwurf wird für das laufende Jahr ein Einnahmen-Minus von 185 Millionen Euro errechnet. Bis 2030 steigt der jährliche Fehlbetrag auf 355 Millionen Euro.

Wie stark die Ticketsteuer sinkt, hängt vom Zielort des jeweiligen Flugs ab: Bei Kurzstrecken geht sie von derzeit 15,53 Euro auf 13,03 Euro zurück, bei Mittelstrecken von 39,34 Euro auf 33,01 Euro und bei Langstreckenflügen von 70,83 Euro auf 59,43 Euro.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen