Japan bekommt jetzt einen Pokémon-Flughafen

Flughafen Noto in Präfektur Ishikawa nennt sich ab Sommer "Noto Satoyama Pokémon With You Airport"

Das Pokémon-Universum ist bald um eine Attraktion reicher. Der Flughafen Noto in der zentraljapanischen Präfektur Ishikawa nennt sich ab Sommer "Noto Satoyama Pokémon With You Airport" und wird damit der weltweit erste Flughafen mit den Fantasiewesen im Namen sein, wie die Präfekturregierung am Donnerstag stolz mitteilte. Inspiriert von den global beliebten Monsterfiguren wird das Gelände entsprechend umgestaltet.

Das Projekt ist Teil der Bemühungen zur Revitalisierung der Noto-Halbinsel, die 2024 von einem verheerenden Erdbeben und heftigen Regenfällen heimgesucht worden war. So wartet auf die Fluggäste zur Neueröffnung am 7. Juli ein schwebender Ballon in Gestalt von Pikachu auf einem Flugzeug, umgeben von unzähligen Pokémon-Charakteren an den Wänden. Insgesamt 111 Flug-Pokémon zieren das Airport-Gelände, dazu kommen Pikachu, Plusle und Minun als 3D-Monumente sowie Merchandise-Geschäfte. Der Flughafen wird den neuen Namen bis zum 30. September 2029 verwenden.

Pokémon soll Erdbeben-Region helfen

Derzeit trägt der kleine Regionalflughafen den Namen Noto Satoyama Airport. Er wird nur für Inlandsflüge genutzt und verbindet in erster Linie die Halbinsel Noto mit Tokio. Der Gouverneur von Ishikawa, Yukiyoshi Yamano, sagte japanischen Medien: "Ich möchte den Kindern in Noto ein aufregendes Erlebnis bieten und ihnen so viel Kraft wie möglich geben." Zudem soll die Aktion viele Touristen anlocken.

Weitere Projekte in dem ehemaligen Katastrophengebiet umfassen laut japanischen Medienberichten die Installation von Kanaldeckeln mit Pokémon-Motiven und die Eröffnung von Fußbädern, die mit Pokémon-Figuren dekoriert sind. Der Name Pokémon ist eine Zusammenziehung der englischen Wörter "Pocket" (zu Deutsch: Tasche) und "Monster" - also "Taschenmonster". Bekannt wurden die knallbunten Figuren durch die Spiele des japanischen Videospielkonzerns Nintendo.