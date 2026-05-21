Mysteriöse Nachricht: Junge Frau auf Urlaubsinsel vermisst

Seit Wochen fehlt von der 33-jährigen Anna Wilska jede Spur.

Die aus Polen stammende Frau, die viele Jahre in Hamburg lebte und erst im vergangenen November nach Palma de Mallorca gezogen war, gilt seit Mitte April als vermisst. Besonders rätselhaft sind dabei mehrere Nachrichten, die kurz nach ihrem Verschwinden verschickt wurden und ihre Familie bis heute beschäftigen.

Nachrichten vom Strand

Zuletzt stand Wilska am 13. April mit ihrem Bruder in Kontakt, ehe der Austausch plötzlich abbrach. Vier Tage später erhielt der Ehemann einer Freundin über den Instagram-Account eines fremden Mannes eine Nachricht, die offenbar von der Vermissten stammen soll. Darin hieß es, Anna Wilska sei am Strand ausgeraubt worden. Ihr Handy, ihr Reisepass und sämtliche Dokumente seien verschwunden. Weil sie keinen Zugriff mehr auf ihre eigenen Konten gehabt habe, habe sie angeblich den Account eines anderen Mannes genutzt, um Hilfe zu suchen und ihre Familie zu informieren.

© Getty

Genau diese Botschaften sorgen inzwischen für große Verunsicherung. Zwar bestätigte die spanische Polizei später, dass Wilska am 14. April tatsächlich Anzeige wegen eines Diebstahls erstattet hatte. Der Vorfall soll sich am Strand Can Pere Antoni in Palma ereignet haben. Doch danach verliert sich jede Spur. Der Mann, über dessen Instagram-Profil die Nachrichten verschickt wurden, erklärte laut Familie, keinen Kontakt mehr zu ihr zu haben und ihren Aufenthaltsort ebenfalls nicht zu kennen.

Besonders beunruhigend: Seit den Nachrichten gab es keinerlei weiteres Lebenszeichen der 33-Jährigen. Auch ihr TikTok-Account blieb seitdem inaktiv. Ermittler überprüften Hotels und Unterkünfte auf ganz Mallorca – ohne Ergebnis. Für die Angehörigen wirkt das Verschwinden deshalb immer mysteriöser. Ihre Schwester betont, Anna habe zwar oft Probleme für sich behalten, sich aber niemals so lange nicht gemeldet. Inzwischen wächst die Sorge, dass sich die Vermisste möglicherweise in Gefahr befindet oder gegen ihren Willen von ihrer Familie ferngehalten wird.