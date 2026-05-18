"The Mandalorian and Grogu": Star Wars zurück im Kino

Jon Favreau holt Pedro Pascal als Kopfgeldjäger Din Djarin mitsamt grünem Schüler Grogu auf die große Leinwand - Ab 20. Mai im Kino

Star Wars kehrt ins Kino zurück! Der Film "Star Wars: The Mandalorian and Grogu" schließt an die bei Fans beliebte Space-Western-Serie des Autors und Produzenten Jon Favreau "The Mandalorian" auf Disney+ an.

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Pedro Pascal schlüpft wieder in das Kostüm des mandalorianischen Kopfgeldjägers Din Djarin, an seiner Seite sein junger grüner Schüler mit Vorliebe für Snacks, Grogu. Auch Sigourney Weaver und Jeremy Allen White sind ab Mittwoch im Kino zu sehen.

Über den Inhalt ist bisher nur so viel bekannt: Das Dunkle Imperium ist gefallen und die imperialen Kriegsherren sind weiterhin über die Galaxis verstreut. Während die aufstrebende Neue Republik daran arbeitet, alles zu schützen, wofür die Rebellion gekämpft hat, sichern sie sich die Unterstützung von Din Djarin und dem kleinen, aber mit der Macht ausgestatteten Grogu.