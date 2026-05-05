Star-Wars-Fans aufgepasst: eBay haut jetzt richtig starke LEGO-Schnäppchen raus

Jetzt wird’s galaktisch günstig: eBay startet eine große Rabattaktion auf LEGO Star-Wars-Sets – und die Preise lassen Fan-Herzen höherschlagen.

Wer schon lange mit einem neuen Set liebäugelt, sollte jetzt nicht zögern.

20 Prozent Rabatt auf LEGO Star Wars

Es gibt diese Momente, in denen einfach alles zusammenpasst: Lieblings-Franchise, ikonische Modelle – und dann auch noch ein fetter Rabatt obendrauf. Genau so eine Gelegenheit liefert aktuell eBay.

Vom 30.04.2026 bis 13.05.2026 gibt es 20 Prozent Rabatt auf ausgewählte LEGO-Star-Wars-Sets.

Der Clou: Der Rabatt gilt direkt auf den Artikelpreis (bis maximal 50 Euro Ersparnis), ganz ohne Mindestbestellwert – und lässt sich sogar zweimal pro Person einlösen.

Alles, was Sie dafür tun müssen: Beim Bezahlen einfach den Gutscheincode LEGOSTARWARS26 ins Gutscheinfeld eingeben.



Das ist die perfekte Gelegenheit, sich endlich den Millennium Falken oder einen coolen Starfighter zu schnappen. Wir haben uns die spannendsten Sets genauer angesehen.

Dunkler Millennium Falke: Ein Klassiker im neuen Look

Der Millennium Falke* gehört einfach zur Star-Wars-DNA – und diese dunklere Version bringt frischen Wind in die Sammlung. Das Set wirkt durch die Farbgebung besonders edel und hebt sich von klassischen Varianten ab. Beim Aufbau zeigt sich schnell: Hier steckt jede Menge Detailarbeit drin, die vor allem erfahrene LEGO-Fans begeistert.

Preislich liegt das Modell bei 177,77 Euro, durch den Gutschein wird es aber deutlich günstiger – Sie sparen hier satte 35,55 Euro und zahlen am Ende nur 142,22 Euro. Für ein so ikonisches Sammler-Set ein richtig starker Deal!

Dunkler Millennium Falke LEGO Star Wars – für 142,22 Euro bei eBay* © Lego

N-1 Starfighter: Der Mandalorianer hebt ab

Fans von „The Mandalorian“ kommen hier voll auf ihre Kosten. Der elegante N-1 Starfighter* überzeugt mit seinem schlanken Design und zwei beliebten Minifiguren. Wir mögen besonders, wie kompakt und gleichzeitig detailreich dieses Set gestaltet ist – perfekt für die eigene Sammlung oder als Geschenk.

Mit 12,28 Euro Rabatt landet das Set bei nur 49,11 Euro – unter 50 Euro für den Mandalorian-Flieger ist ein echtes Schnäppchen!

LEGO Star Wars N-1 Starfighter – für 49,11 Euro bei eBay* © Lego

Rebel U-Wing Starfighter: Für echte Rebellen

Der U-Wing* gehört zu den unterschätzten Stars aus „Rogue One“ – und genau das macht dieses Set so spannend. Mit drei Minifiguren und dem Droiden K-2SO bringt es ordentlich Spieltiefe mit. Beim Aufbau zeigt sich: Hier geht es nicht nur um Optik, sondern auch um Funktionalität.

Hier sparen Sie 13,10 Euro und zahlen nur noch 52,41 Euro – für ein Set mit mehreren Figuren absolut fair.

LEGO Rebel U-Wing Starfighter – für 52,41 Euro bei eBay* © Lego

MTT der Separatisten: Groß, massiv, beeindruckend

Wer es etwas größer mag, sollte sich dieses Set genauer ansehen. Das MTT aus der Schlacht von Felucia* ist ein echtes Statement-Modell. Allein die Größe sorgt für Eindruck – und beim Zusammenbauen kommt richtiges Prequel-Feeling auf.

Mit 152,49 Euro gehört es zu den teureren Sets, aber genau hier macht sich der 20-%-Rabatt besonders bezahlt: Der Rabatt bringt Ihnen 30,50 Euro Ersparnis – so kommen Sie auf 121,99 Euro für dieses umfangreiche Set.

LEGO MTT der Separatisten – für 121,99 Euro bei eBay* © Lego

BB-8: Der charmanteste Droide der Galaxis

Kaum eine Figur ist so sympathisch wie BB-8* – und dieses Set bringt den kleinen Droiden detailgetreu ins Wohnzimmer. Besonders cool: Der bewegliche Arm und die Infotafel machen das Modell auch als Ausstellungsstück interessant.

Mit 16,39 Euro Rabatt kostet BB-8 nur noch 65,56 Euro – ein attraktiver Preis für ein starkes Display-Modell.

LEGO BB-8 Droide – für 65,56 Euro bei eBay* © Lego

Clone Trooper & Battle Droid Pack: Perfekt für Armeen

Klein, aber oho: Dieses Battle Pack* ist ideal für alle, die ihre Armeen erweitern wollen. Gerade Sammler greifen hier gern zu – und wir verstehen warum. Für relativ wenig Geld bekommt man gleich mehrere Figuren und Zubehör.

Mit 29,77 Euro ohnehin günstig – mit Rabatt fast schon ein Pflichtkauf: Sie sparen 5,95 Euro und zahlen am Ende nur 23,82 Euro. Ideal zum günstigen Aufstocken Ihrer Sammlung.

Clone Trooper & Battle Droid Pack – für 23,82 Euro bei eBay* © Lego

Belagerung von Mandalore Battle Pack: Action pur

Dieses Set* bringt sofort Dynamik ins Spiel. Die Figuren sind detailreich gestaltet und perfekt für kleine Dioramen oder actionreiche Szenen. Gerade Fans der Clone Wars werden hier schwach.

Für 25,19 Euro ist es das günstigste Set im Vergleich – und mit 5,04 Euro Rabatt fällt der Preis auf nur 20,15 Euro. Günstiger wird’s aktuell kaum!

LEGO Belagerung von Mandalore Battle Pack – für 20,15 Euro bei eBay* © Lego

Warum LEGO Star-Wars-Sets einfach nie aus der Mode kommen

Seit Jahren gehören LEGO und Star Wars zu den erfolgreichsten Kombinationen überhaupt. Der Grund liegt auf der Hand: Hier trifft eine ikonische Filmwelt auf kreatives Bauen. Wir sehen es immer wieder: Egal ob Kinder oder Erwachsene – die Sets sprechen beide Zielgruppen an. Für die einen ist es Spielzeug, für die anderen ein Sammlerstück. Dazu kommt die enorme Detailverliebtheit, die jedes Modell zu einem kleinen Kunstwerk macht. Und genau das sorgt dafür, dass viele Sets sogar im Wert steigen.

Fazit: Jetzt zuschlagen, bevor die Sets weg sind!

Diese Aktion ist ein klarer Deal-Alarm: 20 Prozent Rabatt auf LEGO Star Wars sind selten – und bei beliebten Sets erst recht. Wer ohnehin ein Modell im Auge hatte, sollte jetzt nicht lange überlegen.

Wichtig: Die Angebote gelten nur solange der Vorrat reicht – und erfahrungsgemäß sind gerade die gefragten Sets schnell vergriffen. Schnell sein lohnt sich also!

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