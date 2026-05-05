Deal-Alarm für Biker: eBay haut Motorrad-Zubehör jetzt raus!

Helm, Jacke, Jeans oder Intercom – wer jetzt sein Bike-Setup upgraden will, bekommt bei eBay aktuell starke Rabatte. Wir haben die besten Deals für Sie rausgesucht!

Der Frühling ist da, die Straßen rufen – und genau jetzt kommt der perfekte Moment für ein Upgrade. Denn eBay startet eine starke Rabattaktion auf Motorrad-Zubehör, die Biker-Herzen höherschlagen lässt.

Das Wichtigste auf einen Blick: Noch bis zum 13. Mai gibt es 10 Prozent Rabatt auf ausgewählte Artikel. Der Clou: Der Rabatt gilt direkt auf den Produktpreis (Versand ausgenommen), bis zu 50 Euro Ersparnis sind drin.

Der Gutscheincode lautet BIKER26 – einfach beim Bezahlen eingeben. Pro Person ist der Gutschein zweimal einlösbar, ohne Mindestbestellwert.

Alle Deals gibt es HIER

Wir haben uns durch die Angebote geklickt – und zeigen Ihnen die spannendsten Schnäppchen für die nächste Ausfahrt.

Sicher unterwegs: Helme, die mehr können

Ein guter Helm ist Pflicht – und genau hier lassen sich aktuell richtig gute Deals machen.

Der HJC RPHA 91 Klapphelm* ist ein echtes Premium-Modell für Vielfahrer. Mit integrierter Sonnenblende, aerodynamischem Design und hochwertiger Verarbeitung ist er ideal für lange Touren. Besonders angenehm: die leise Fahrweise und der hohe Tragekomfort, auch bei hohen Geschwindigkeiten. Mit dem Gutschein sinkt der Preis auf 445,42 Euro – für diese Klasse ein richtig starker Deal.

Motorrad Helm XXL - HJC RPHA 91 Solid Klapphelm mit Sonnenblende – für 445,42 Euro bei eBay* © HJC

Für Offroad-Fans wird es mit dem LS2 MX702 Pioneer 2 II* spannend. Der Enduro-Helm kombiniert robusten Schutz mit sportlichem Design und guter Belüftung – perfekt für Gelände und Abenteuer. Der Preis fällt mit dem Gutscheincode auf 153,09 Euro, was ihn besonders attraktiv für Einsteiger sowie Fortgeschrittene macht.

Motorrad Enduro Helm S - LS2 MX702 Pioneer 2 II Block – für 153,09 Euro bei eBay* © oe24

Wer es klassisch mag, liegt mit dem HJC C91N Klapphelm* richtig. Funktional, zuverlässig und komfortabel – ein Allrounder für den Alltag und längere Touren. Für 137,62 Euro nach Rabatt ein echtes Preis-Leistungs-Highlight.

HJC C91N Pearl White Motorrad Klapphelm – für 137,62 Euro bei eBay* © HJC

Komfort und Style: Kleidung für jede Tour

Nicht nur der Helm zählt – auch die richtige Kleidung macht den Unterschied zwischen einer nur guten und einer perfekter Fahrt.

Die IXS Tourster Big Air Sommerhose* punktet mit luftiger Konstruktion und idealer Belüftung für warme Tage. Gleichzeitig bleibt der Schutz nicht auf der Strecke. Für 179,95 Euro mit Rabatt ein sinnvoller Begleiter für die kommende Saison.

IXS Motorrad Textilhose Tourster Big Air 1.0 – für 179,95 Euro bei eBay* © IXS

Stylisch und sicher unterwegs: Die John Doe Pioneer Motorradjeans* kombiniert den Denim-Look mit einer integrierten Schutzfunktionen. Perfekt für alle, die nicht nach klassischer Motorradkleidung aussehen wollen. Der Preis von 242,10 Euro nach dem Gutscheinrabatt ist dabei absolut fair.

John Doe Pioneer Mono Indigo Motorradjeans – für 242,10 Euro bei eBay* © John Doe

Für längere Touren empfehlen wir die Held Carese 3 Textiljacke* mit GoreTex. Wetterfest, robust und vollgepackt mit Features – ein echtes Profi-Teil. Der Preis bleibt mit 749,95 Euro hoch, aber dank Rabatt spürbar attraktiver.

Held Carese 3 Motorradjacke – für 749,95 Euro bei eBay* © Held

Mehr als nur Schutz: Lifestyle und Extras

Motorradfahren ist mehr als nur Fortbewegung – es ist ein Lebensgefühl. Und genau das spiegeln diese Deals wider.

Das Held Lumberjack II Flanellhemd* verbindet lässigen Look mit Schutzfunktion. Ideal für City-Rides oder entspannte Touren. Mit 179,95 Euro nach Rabatt bleibt es im oberen Segment, überzeugt aber durch Qualität und Style.

Held Lumberjack II Damen-Flanellhemd – für 179,95 Euro bei eBay*

© Held

Die MotoMagnet Lederweste* ist ein Klassiker für Chopper- und Custombike-Fans. Robustes Leder, cooler Look – und für 71,95 Euro ein echtes Schnäppchen.

MotoMagnet Bullet Leder-Weste – für 71,95 Euro bei eBay* © MotoMagnet

Für jede Witterung gerüstet: Die Held Bilbao Waterproof Handschuhe* halten trocken und bieten sicheren Grip. Für 94,45 Euro nach Rabatt ein solides Upgrade.

Held Bilbao Waterproof Motorradhandschuhe – für 94,45 Euro bei eBay* © Held

Und für die Kommunikation unterwegs sorgt das Bluetooth Intercom Set*. Ideal für Touren in der Gruppe – einfache Verständigung inklusive. Für 134,99 Euro nach Gutschein ein besonders praktisches Gadget.

Bluetooth Intercom Set (2 Stück) – für 134,99 Euro bei eBay* © SI4

Fazit: Jetzt zuschlagen, bevor alles weg ist!

Die eBay-Aktion zeigt: Wer jetzt kauft, spart bares Geld – und rüstet sich perfekt für die Saison. Egal ob Helm, Kleidung oder Zubehör: Die Auswahl ist groß, die Rabatte sind stark.

Aber: Die Angebote sind zeitlich begrenzt und beliebte Produkte schnell vergriffen. Wer hier zögert, könnte leer ausgehen.

Unser Tipp: Wunschliste checken, Gutscheincode BIKER26 nutzen – und direkt zuschlagen!

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