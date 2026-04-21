3:2 – Calhanoglu & Sucic drehen 0:2 im Cup-Halbfinale!

Inter steht nach einer heldenhaften Aufholjagd gegen Como im Finale der Coppa Italia. Währenddessen darf auch ein Österreicher in Frankreich jubeln: Samson Baidoo stürmt mit Lens ins Cup-Endspiel.

Inter Mailand greift nach dem Double! Italiens Tabellenführer fixierte am Dienstagabend den Einzug ins Finale der Coppa Italia, musste dafür aber Schwerstarbeit verrichten. Nach dem torlosen Remis im Hinspiel gegen den Tabellenfünften Como sah es im Rückspiel zunächst nach einer Sensation aus. Martin Baturina (32.) und Lucas da Cunha (48.) schockten die Nerazzurri und brachten die Gäste mit 2:0 in Führung.

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Calhanoglu-Show im San Siro

Dann schlug die Stunde von Hakan Calhanoglu. Der türkische Nationalspieler leitete die Wende per Flachschuss (69.) ein und sorgte per Kopf (86.) höchstpersönlich für den vielumjubelten Ausgleich. Damit nicht genug: In der 89. Minute bediente er Petar Sucic, der zum 3:2-Endstand einschob. Inter trifft im Finale nun entweder auf Atalanta Bergamo oder Lazio Rom, die sich am Mittwoch gegenüberstehen.

Österreicher-Erfolg in Frankreich

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Auch aus rot-weiß-roter Sicht gab es Grund zum Feiern. Der RC Lens, bei dem der österreichische Legionär Samson Baidoo (22) im Einsatz ist, zog souverän in das französische Cupfinale ein. Die Nordfranzosen fegten Toulouse mit 4:1 vom Platz und greifen nun nach dem ersten Pokalsieg der Vereinsgeschichte. Baidoo und Lens warten nun auf den Sieger des Duells zwischen Racing Straßburg und OGC Nizza.