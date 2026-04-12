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Trotz Stadionverbot

Ultras greifen ein: Rapid-Stars bekommen Derby-Ansage

12.04.26, 13:05
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Das Wiener Derby wirft seine Schatten voraus – und diesmal sorgt am Sonntag (17 Uhr/live auf Sky) nicht nur der sportliche Zündstoff für Spannung. Beim Duell zwischen FK Austria Wien und SK Rapid Wien bleibt der Auswärtssektor leer.  

Doch ruhig bleibt es bei den Grün-Weißen deshalb keineswegs. Denn einen Tag vor dem Spiel verlagerten die Rapid-Anhänger ihre Unterstützung kurzerhand auf den Trainingsplatz. Hunderte Fans strömten am Samstag ins Prater-Gelände, sorgten für Gänsehaut-Atmosphäre und verwandelten die letzte Einheit vor dem Derby in eine lautstarke Demonstration der Geschlossenheit. Gesänge, Applaus – und vor allem klare Botschaften begleiteten die Mannschaft.

Besonders auffällig: Es blieb nicht nur bei klassischem Support. Ein führendes Mitglied der Ultras ergriff das Wort und richtete sich direkt an die Spieler – emotional, lautstark und auf Englisch. Die Botschaft war unmissverständlich: Leidenschaft zeigen, alles auf dem Platz lassen. Die Profis hörten im Halbkreis aufmerksam zu, während sich das Trainerteam bewusst im Hintergrund hielt.

Beide Teams unter Zugzwang

Der ungewöhnliche Motivationsschub kommt nicht von ungefähr. Hintergrund ist der Derby-Skandal im Februar, der weitreichende Konsequenzen nach sich zog. Damals eskalierte die Situation beim Aufeinandertreffen der beiden Rivalen, als Pyrotechnik auf das Spielfeld und sogar in einen Familiensektor geworfen wurde. Die Liga griff hart durch: Geldstrafe, Einschränkungen – und vor allem ein langfristiges Aus für Gästefans bei Derbys in der Generali Arena.

Sportlich geht es für beide Teams um viel. Sowohl die Austria als auch Rapid wollen am Sonntag (ab 17 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) im Meisterrennen den Anschluss an die Spitze halten. Die Bühne ist bereitet für ein Derby, das auch ohne Auswärtsfans elektrisieren dürfte.

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