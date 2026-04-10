Offiziell! Austria verlängert Stephan Helm

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, nun ist der Vogel offiziell gelandet: Stephan Helm unterzeichnet bei der Wiener Austria einen Zwei-Jahres-Vertrag.

Bereits am Donnerstag verbreitete sich die Meldung, dass die Veilchen den auslaufenden Vertrag ihres Trainers verlängern werden. Der neue Vertrag würde seine Amtszeit in Wien-Favoriten verdoppeln: Zwei Jahre ist Helm bereits Trainer, zwei weitere Jahre kommen hinzu - verkündet pünktlich an seinem 43. Geburtstag.

Die Zustimmung des Aufsichtsrates fehlte noch, doch die Anwesenheit von Sportvorstand Tomas Zorn bei der Pressekonferenz vor dem Wiener Derby am Sonntag ließ bereits früh den Schluss zu, dass die Tinte trocken ist. Auch das restliche Trainerteam wird verlängert.

Der 43-Jährige, schon jetzt drittlängster Austria-Trainer in diesem Jahrtausend, bekommt weiterhin das Vertrauen der Verantwortlichen geschenkt. Mit dem Wiener Derby wartet sofort der erste Härtetest, um den Anschluss an die Top-Teams im Meisterplayoff nicht zu verlieren.

"Ich freue mich sehr über das Vertrauen der Verantwortlichen. Ich spüre damit auch eine große Verantwortung, den Weg fortzuführen. Wir konnten einige Dinge in die richtige Richtung lenken", gab sich Helm glücklich.