Salzburger fordern Linzer im Kampf um den Anschluss an Spitze

In der Bundesliga steigt am Freitag ein echter Kracher. Vizemeister Salzburg empfängt den LASK zum richtungsweisenden Duell. Für beide Teams geht es um den Anschluss an Leader Sturm Graz.

Salzburg empfängt am Freitag (19:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) in Wals-Siezenheim den LASK zum Verfolgerduell. Beide Mannschaften halten aktuell bei 22 Zählern und liegen damit vier Punkte hinter Tabellenführer Sturm Graz. Wer verliert, verliert vorerst auch den Anschluss an die steirische Spitze, die erst am Sonntag im Derby gegen Hartberg ran muss.

Mann fordert Investitionen statt Verkäufe

Beim Vizemeister aus Salzburg ist die Stimmung vor dem Anpfiff angespannt. Sport-Geschäftsführer Marcus Mann kritisierte zuletzt öffentlich, dass der Verein zu sehr an der Vergangenheit hänge. Er forderte eine Neuausrichtung und betonte, dass man eher investieren müsse, als nur Talente zu verkaufen. Trainer Daniel Beichler stimmte zu und erklärte, dass man anpacken müsse, da Abwarten keine Option sei.

LASK mit Ajax-Power im Rücken

Die Gäste aus Linz reisen hingegen mit Rückenwind an. Der LASK verkündete erst am Mittwoch eine Kooperation mit dem niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam. Geschäftsführer Siegmund Gruber sieht darin eine großartige Chance für die Bereiche Scouting und Talentförderung. Mit einem Auswärtssieg könnten die punktgleichen Linzer vorübergehend auf Rang zwei klettern und den Druck auf Graz massiv erhöhen.

Statistik spricht für die Bullen

Trotz der Unruhe in Salzburg spricht die jüngste Bilanz klar für die Hausherren. In den letzten beiden Begegnungen feierten die Bullen deutliche Siege mit 5:1 und 3:0. Dennoch ist die Situation diesmal eine andere, da beide Teams unter Zugzwang stehen. Ein Remis würde wohl keinem der beiden Verfolger im Kampf um den Meistertitel wirklich weiterhelfen.

Mögliche Aufstellungen:

FC Salzburg – LASK

Anpfiff: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Stadion: Red Bull Arena, Wals-Siezenheim

Red Bull Arena, Wals-Siezenheim Schiedsrichter: Ciochirca

Ergebnisse 2025/26:



3:0 (h)

5:1 (a)

FC Salzburg: Schlager - Lainer, Gadou, Schuster, Terzic - Bidstrup, Krätzig - Baidoo, Kitano, Alajbegovic - Konate

Es fehlen: Kawamura (Knie), Mellberg (Oberschenkel), Omoregie (Schulter), Redzic (Oberschenkel)

LASK: Jungwirth - Cisse, Tornich, Andrade - Jörgensen, Coulibaly, Horvath, Bogarde - Usor - Kalajdzic, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Knie), Danek, Bello (beide muskuläre Probleme)

Live auf Sky Sport Austria.