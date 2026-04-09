Showdown in Favoriten! Austria empfängt Rapid im Titel-Kampf

Ganz Fußball-Österreich blickt am Sonntag nach Wien-Favoriten. Das 349. Wiener Derby zwischen der Austria und Rapid steht an – ein Duell, das über die Titelträume beider Klubs entscheiden könnte.

Am Sonntag (17:00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) empfängt der FK Austria Wien den Erzrivalen SK Rapid in der Generali-Arena. Die Ausgangslage am Verteilerkreis ist extrem brisant, da beide Teams in der Tabelle nur durch einen einzigen Punkt getrennt sind. Wer dieses Duell verliert, muss sich wohl vorzeitig aus dem Rennen um den Meistertitel verabschieden, während der Sieger oben dranbleibt.

Jagd auf den historischen Hattrick

Für die Hausherren spricht die aktuelle Bilanz: Die Austria konnte beide bisherigen Duelle im Grunddurchgang für sich entscheiden (2:0 zu Hause, 3:1 auswärts). Ein dritter Sieg in Folge gegen die Hütteldorfer gelang den Violetten zuletzt in der Meistersaison 2012/13. Besonders wichtig wäre der Erfolg, da auf die Favoritner direkt im Anschluss zwei schwere Partien gegen Red Bull Salzburg warten.

Standard-Power gegen Zweikampfhärte

Ein entscheidender Faktor wird das Duell der Gegensätze bei ruhenden Bällen sein. Die Austria ist mit 18 Toren nach Standards das gefährlichste Team der Liga. Rapid stellt hingegen mit nur sechs Gegentreffern nach Standards die stabilste Defensive. In der Abwehr setzen die Gäste auf pure Zweikampfhärte durch Nenad Cvetkovic (70,4 % Quote) und Serge-Philippe Raux-Yao (68,1 %), die statistisch zu den stärksten Verteidigern zählen.

Geister-Sektor nach Krawall-Folgen

Die Atmosphäre in Favoriten wird außergewöhnlich, aber auch bedrückend sein. Da Rapid nach den schweren Krawallen im Februar freiwillig auf das Kartenkontingent verzichtet hat, bleibt der Gästesektor am Sonntag leer. Trotz der fehlenden Auswärtsfans geht es für beide Vereine um alles oder nichts in dieser richtungsweisenden Woche der Bundesliga.