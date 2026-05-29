U17-Held: Rapid knöpft Salzburg Stürmer-Juwel ab

Rapid hat das Nachwuchstalent Nicolas Jozepovic zurückgeholt. Wie die Hütteldorfer am Freitag mitteilten, unterzeichnete der 18-jährige Stürmer einen Vierjahresvertrag bis 2030.

Der U17-Vizeweltmeister kommt vom Salzburg-Nachwuchs, zuvor spielte er bereits drei Jahre in der Rapid-Jugend. Ein Karrierehighlight erlebte Jozepovic vergangenes Jahr bei der U17-WM in Katar, als er bei allen sieben Partien der rot-weiß-roten Nachwuchsauswahl zum Einsatz kam.

"Ich freue mich sehr, wieder beim SK Rapid und zurück in meiner Heimatstadt zu sein. Mir ist bewusst, welche große Herausforderung mich in Hütteldorf erwartet. Ich bin bereit, mich dieser voll und ganz zu stellen und alles dafür zu investieren, um meine Chancen zu bekommen", sagte Jozepovic. Laut Rapid-Geschäftsführer Markus Katzer soll sich der Torjäger bei Rapid II in der 2. Liga Einsatzzeiten bei der Profimannschaft erarbeiten.