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Rapid holt Tonni Adamsen (31)
© SKRapid

Neuer Stürmer

Rapid holt Tonni Adamsen (31)

27.05.26, 16:02
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Einen Neuzugang für die kommende Saison gilt es aus Wien-Hütteldorf zu vermelden. 

Künftig geht der 31-jährige Däne Tonni Adamsen für den SK Rapid auf Torjagd und unterzeichnete einen vorerst bis Sommer 2028 laufenden Kontrakt. Der beim Kopenhagener Traditionsklub Bröndby IF ausgebildete Angreifer war die letzten vier Saisonen bei Silkeborg IF ein echter Torgarant und brachte es in fast 160 Pflichtspielen auf 65 Treffer. Auch auf internationaler Bühne hatte er sein Visier gut eingestellt, in 15 Europacupbegegnungen traf er bemerkenswerte zehnmal ins Schwarze! Zudem ist der Skandinavier auch ein starker Assistgeber, 24 Treffer bereitete er in seiner Zeit bei Silkeborg direkt vor.

Geschäftsführer Sport Markus Katzer meint zum Transfer des am 15. November 1994 geborenen Stürmers, der vor zwei Jahren dänischer Pokalsieger wurde und im Finale das Goldtor gegen Aarhus vorbereitete: „Ich freue mich sehr, dass wir uns mit Tonni Adamsen frühzeitig einigen konnten. Er ist ein absoluter Wunschspieler von uns, hatte aber aufgrund seiner kontinuierlich starken Vorstellungen in den letzten Jahren einige andere attraktiven Optionen für seine Zukunft. Es ist sicher ein Vorteil, dass unser Coach Johannes Hoff Thorup den Spieler seit Jahren beobachtet und seine Qualitäten bestens beurteilen kann. Auch er wollte Adamsen unbedingt holen und umso schöner ist es, dass wir mit ihm nun einen weiteren routinierten, treffsicheren und charakterstarken Stürmer in unseren Reihen begrüßen dürfen.“

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