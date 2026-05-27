Spektakuläre Rückkehr? Conte verlässt Napoli

In der vergangenen Saison wurde Antonio Conte mit Napoli sensationell Meister, in der diesjährigen Spielzeit wussten sie an die Leistungen aber nicht anzuknüpfen. Nun folgte der Paukenschlag, der Trainer zieht den Schlussstrich. Folgt nun eine unglaubliche Rückkehr?

Mit 82 Punkten holte der SSC 2024/25 den Scudetto, es war erst der vierte in der Klub-Geschichte. Für Conte war es bereits Erfolg Nummer fünf, nachdem er bereits mit Juventus (4x) und Inter Mailand Meister wurde.

Wohl auch deshalb ist eine Saison ohne Titel für den 56-Jährigen persönlich ein Misserfolg. Und das, obwohl sein Team nur sechs Punkte weniger (76) holte als im Jahr davor. Inter war mit 87 Zählern außer Reichweite. Bei der abschließenden Pressekonferenz verkündete der Italiener seinen Abschied.

Antonio Conte: "Versager"

"In Neapel bin ich bei einer Sache gescheitert – ich konnte euch nicht alle vereinen. Ich habe so viel Gift gesehen, so viel Unkraut: Wer Gift verbreitet, ist ein Versager", so das harte Selbsturteil Contes. Und weiter: "Wenn ich die Dinge nicht ändern kann, ziehe ich es vor, aufzuhören."

Da sich auch die Squadra Azzurra wieder einmal in einer Krise befindet, wurden Gerüchte um eine spektakuläre Rückkehr in die Nationalmannschaft laut. Conte betreute das Team bereits zur und bei der Europameisterschaft 2016, bei der man im Viertelfinale an Deutschland scheiterte (7:6 n.E.).

Conte erneut Nationaltrainer?

Diese Spekulationen blieben aber auch dem Trainer selbst nicht verborgen, weshalb er sie ebenfalls umgehend kommentierte: "Unsinn", war das klare Statement. Der Italiener betonte lediglich, er würde sich selbst auch als Kandidat sehen, wenn er denn Verbandspräsident wäre. Bei einem Anruf würde er aber ablehnen, so Conte.

Wohin es ihn stattdessen zieht? Das weiß er selbst noch nicht. Der Plan ist aber: "Ich werde mir wahrscheinlich eine Auszeit nehmen."