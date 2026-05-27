Bayern-Aus: DFB-Star vor Wechsel ins Ausland

Gleich zwei Weltklubs buhlen um den 29-Jährigen.

Die Zukunft von Alexander Nübel sorgt kurz nach dem Ende seiner Stuttgart-Leihe für reichlich Spekulationen. Nach drei Jahren beim VfB kehrt der deutsche Nationaltorhüter zwar offiziell zum FC Bayern zurück, doch dort scheint er keine sportliche Perspektive mehr zu haben.

Stattdessen verdichten sich nun die Hinweise auf einen Wechsel ins Ausland – und gleich zwei europäische Topklubs sollen bereits Interesse signalisiert haben.

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Konkretes Interesse

Wie mehrere Medien berichten, beschäftigen sich sowohl Juventus Turin als auch Manchester City intensiv mit dem 29-Jährigen. Laut SPORT BILD sollen beide Vereine bereits Kontakt zum Management des Keepers aufgenommen haben. Der FC Bayern wäre demnach bereit, Nübel in diesem Sommer endgültig abzugeben und peilt offenbar eine Ablösesumme zwischen zehn und 15 Millionen Euro an. Stuttgart würde Nübel zwar gerne halten, der Keeper ist aber schlicht zu teuer.

Ein schneller Abschluss gilt dennoch als unwahrscheinlich. Nübel wird Anfang Juni mit der deutschen Nationalmannschaft zur Weltmeisterschaft in die USA reisen. Spätestens danach dürfte die Entscheidung über seine Zukunft Fahrt aufnehmen.