Nach City-Aus: Hammer-Gerücht um Pep Guardiola (55)

Nach dem emotionalen Abschied von Pep Guardiola bei Manchester City überschlagen sich die Spekulationen über die Zukunft des Startrainers.

Zwar kündigte der 55-Jährige zunächst eine Pause an, doch im internationalen Fußball glaubt kaum jemand an einen dauerhaften Rückzug. Besonders eine mögliche Rolle abseits der klassischen Trainerbank sorgt derzeit für Gesprächsstoff – ähnlich wie bei Jürgen Klopp nach dessen Wechsel in die Red-Bull-Führungsetage.

Neue Rolle

Wie die britische „Sun“ berichtet, soll Guardiola nach seinem Abschied zunächst nach Barcelona zurückkehren und dort bereits eine Luxusvilla ins Auge gefasst haben. Gleichzeitig mehren sich Hinweise, dass der Katalane künftig eher strategisch als operativ arbeiten könnte. Ex-Everton-Boss Keith Wyness sagte im Podcast „Inside Track“: „So wie ich ihn kenne und beobachtet habe, wird es für ihn sehr, sehr schwer werden, den Fußball alleine zu lassen.“ Und weiter: „Ich würde erwarten, dass er nach seiner Pause eher eine Position als Nationaltrainer übernimmt oder eine mehr technische Rolle. Ich denke an einen Posten als Head of Football oder ein anderes Projekt.“

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Auch internationale Medien greifen diese Szenarien auf. Der „Guardian“ brachte zuletzt sogar einen möglichen Wechsel in die MLS ins Gespräch – etwa zu New York City FC, der wie City zur City Football Group gehört. Zudem schloss Guardiola selbst eine Zukunft als Nationaltrainer nicht aus. „Ich habe keine Pläne, ich brauche eine Pause“, erklärte er laut „Guardian“, ließ die Tür für eine spätere Rückkehr aber bewusst offen.

Fest steht: Guardiola bleibt dem City-Kosmos erhalten. Der Klub bestätigte bereits seine neue Rolle als globaler Botschafter und Berater innerhalb der City Football Group. Nach zehn Jahren, 20 Titeln und der wohl prägendsten Ära der Vereinsgeschichte dürfte sein Einfluss auf den Weltfußball also noch lange nicht enden.