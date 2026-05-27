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Peter Michorl kehrt in Bundesliga zurück
© gepa

Ehemals LASK

Peter Michorl kehrt in Bundesliga zurück

27.05.26, 16:54
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Mittelfeldspieler Peter Michorl hat bei Bundesligist GAK einen Vertrag bis Sommer 2028 unterzeichnet.

Der 31-Jährige kommt ablösefrei vom Erstligisten Atromitos Athen. Davor war er bei Austria Wien und dem LASK, mit dem er in die Bundesliga aufstieg.

"Ich bin irrsinnig froh, hier beim Traditionsverein GAK zu sein. Tino Wawra hat sich sehr lange um mich bemüht, und deshalb ist mir die Entscheidung, ins rote Graz zu wechseln, letztlich nicht schwergefallen", sagte er.

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