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Zur Konkurrenz: Austrias Barry vor Absprung
© GEPA

4 Mio. Euro

Zur Konkurrenz: Austrias Barry vor Absprung

27.05.26, 16:40
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Ein Abgang von Abubakr Barry bei der Wiener Austria gilt schon lange als so gut wie fix. In seinem letzten Heimspiel drehte der Gambier eine Ehrenrunde. Doch die violetten Fans könnten ihn bald wieder zu Gesicht bekommen, allerdings in anderen Farben.

Denn nach Informationen von "Sky" soll der Mittelfeldspieler bei Red Bull Salzburg heiß begehrt sein. Die Bullen arbeiten bereits intensiv an einer Verpflichtung. Die beiden Parteien sollen sich finanziell immer näher kommen.

Bei der Ablöse ist die Rede von zwischen drei und vier Millionen Euro. Allerdings besteht Konkurrenz aus England. Die Championship-Klubs Stoke City und Oxford United (steigt ab) sind ebenfalls interessiert.

Barry wechselte 2024 zu den Veilchen und ist seither in der Zentrale gesetzt. In seinen 70 Spielen brachte es der 25-Jährige auf sechs Tore und acht Vorlagen.

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