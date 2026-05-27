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Ralf Rangnick
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Alarm vor der WM

Italien-Riese will Teamchef Ralf Rangnick

Von
27.05.26, 08:32 | Aktualisiert: 27.05.26, 09:55
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Der Teamchef soll sich in Wien mit Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic getroffen haben. 

Neuer Wirbel um Ralf Rangnick drei Wochen vor der WM. Wie berichtet, ist die Zukunft des Teamchefs nach wie vor nicht geklärt. Obwohl seit Wochen über eine Vertragsverlängerung über die Weltmeisterschaft hinaus gesprochen wird, steht eine offizielle Einigung mit dem ÖFB noch immer aus. Stattdessen sorgen nun Berichte aus Italien für neue Spekulationen rund um den Deutschen.

Wie die „Gazzetta dello Sport“ berichtet, soll sich Rangnick am Dienstag in Wien mit Milan-Berater Zlatan Ibrahimovic getroffen haben. Die Anwesenheit des Schweden hatte unter italienischen Medienvertretern bereits zuvor für Aufsehen gesorgt. Nun wird über ein mögliches Engagement Rangnicks beim AC Milan spekuliert.

Totalumbruch bei Milan

Der Traditionsklub befindet sich aktuell mitten in einem umfassenden Neustart. Nach dem Verpassen der Champions League zog Milan drastische Konsequenzen und trennte sich von mehreren Führungspersonen, darunter Trainer Massimiliano Allegri sowie Geschäftsführer Giorgio Furlani, Sportdirektor Igli Tare und Technikchef Geoffrey Moncada. Als neuer Trainer steht offenbar Andoni Iraola vor einer Verpflichtung. Der Spanier überzeugte zuletzt mit Bournemouth in der Premier League und soll bereits einen unterschriftsreifen Dreijahresvertrag vorliegen haben.

Parallel dazu sucht Milan auch nach einer neuen sportlichen Führung – und genau hier kommt Rangnick ins Spiel. Schon 2020 stand der frühere Leipzig- und Manchester-United-Coach kurz vor einem Wechsel zu den „Rossoneri“. Damals war sogar eine Doppelrolle als Trainer und Sportdirektor geplant, letztlich platzte der Deal jedoch an internen Widerständen.

Nun taucht Rangnicks Name erneut in Mailand auf. Ob daraus tatsächlich ein Wechsel entsteht, dürfte sich in den kommenden Wochen entscheiden. Interessant dabei: Auch ÖFB-Kapitän David Alaba wird nach seinem Abschied von Real Madrid immer wieder mit Milan in Verbindung gebracht.

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