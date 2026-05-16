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Donald Trump
© Getty

In Washington

Trump lädt zu ganztägiger Gebetsveranstaltung

16.05.26, 22:04
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"Neuweihe 250: Ein landesweites Jubiläum des Gebets, Lobpreises und Dankes"

Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat für Sonntag zu einer ganztägigen Gebetsveranstaltung in Washington eingeladen (ab 16.30 Uhr MESZ).

Als Redner werden neben Predigern unter anderem Verteidigungsminister Pete Hegseth und Außenminister Marco Rubio erwartet, Trump will Medien zufolge eine Videobotschaft schicken. Das Motto lautet "Neuweihe 250: Ein landesweites Jubiläum des Gebets, Lobpreises und Dankes".

Hintergrund ist der 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli. Zu der Versammlung zwischen Kapitol und Washington-Denkmal werden tausende Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet. Trump hatte zuletzt mit Online-Bildern viel Kritik auf sich gezogen, die ihn als Papst oder Christus-artige Figur zeigen. Seine Regierung nennt die USA eine "christliche Nation", laut Verfassung sind Staat und Kirche jedoch getrennt.

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