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Weisshaidinger
© getty

Hinter Olympia-3.

Weißhaidinger Zweiter bei Meeting auf Teneriffa

27.05.26, 22:32
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Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat sich beim Leichtathletik-Meeting "Canarias Invitational" auf Teneriffa nur hinter dem Olympia-Dritten von 2024 anstellen müssen.  

Der Oberösterreicher kam auf 65,96 m, während der Welt-Jahresbeste Matt Denny aus Australien den Diskus 67,41 m weit schleuderte. "Ich bin zwar noch weit weg vom richtigen Schwerpunkt, habe noch viel Luft nach oben, aber die Richtung stimmt", sagte der dreifache Olympia-Teilnehmer.

Mit dem Resultat wurde Weißhaidinger der Papierform im sechsköpfigen Starterfeld gerecht. Bei den nächsten Meetings in Ptuj, St. Pölten und Gelenau wolle er schrittweise an seiner Konstanz arbeiten, meinte der 34-Jährige nach nur einem gültigen Versuch.

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