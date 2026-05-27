Traum-Abschied! Glasner schreibt Europacup-Geschichte

Was für ein Traum-Abschied! In seinem letzten Spiel mit Crystal Palace jubelt Trainer Oliver Glasner über einen 1:0-Conference-League-Finalsieg über Rayo Vallecano. Mit dem zweiten Europa-Cup-Titel seiner Karriere hat der Oberösterreicher mit Legende Ernst Happel gleichgezogen.

Die 51. Minute der Leipzig Arena. Palace-Motor Warton stürmt links nach vorne, wird nicht angegriffen und zieht ab. Rayo-Goalie Batalla lässt den Ball vor die Füße von Mateta abklatschen. Der Bomber staubt zum 1:0 ab. 18.000 Palace-Fans sind aus dem Häuschen.

Fünf Minuten später haben die Spanier zweimal Stangenglück. Dann scheitert Mateta an Batalla (57.).

Dabei hatten sich die 39.000 Fans 50 Minuten lang mit Schonkost begnügen müssen. Kein einziger Schuss ging aufs Tor, die größte Chance vernebelte Palace-Offensivstar Mitchell mit dem Kopf (45.+1).

Statt den Deckel drauf zu machen, ließen die Eagles ihren Trainer noch zittern. Doch den Spaniern fehlen die Torchancen ...

Nach dem Abpfiff riss Glasner die Hände in die Höhe. Die Erleichterung war dem 51-Jährigen anzusehen. "Wenn du im Endspiel stehst, willst du natürlich gewinnen", hatte er vor Anpfiff gemeint.

Glasner wurde bei Crystal Palace zur Legende

Beim vor Glasner titellosen 15. der Premier League hat sich der Supertrainer nach dem Gewinn von FA-Cup und Community Shield 2025 endgültig ein Denkmal gesetzt.

Nach dem Europa-League-Gewinn mit Eintracht Frankfurt 2022 hat Glasner jetzt auch mit Crystal Palace einen Europacup-Titel erobert. Zwei Europacup-Titel hatte zuvor nur Ernst Happel geschafft (Champions-League-Vorgänger Meistercup 1970 als Feyenoord-Trainer und 1983 mit dem HSV).

Jetzt fehlt Glasner nur mehr die Champions-League-Trophäe. Der einzige Trainer, der alle drei Pokale gewinnen konnte, ist Jose Mourinho.