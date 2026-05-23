Fußball-Benefizspiel endet mit Massenschlägerei

Am Freitagabend ist es bei einem Fußballspiel in Rosenheim nach einem Foul zu einer Schlägerei auf dem Spielfeld mit zahlreichen Verletzten gekommen.

Neben den Spielern der gegnerischen Mannschaften waren daran rund 20 männliche Zuschauer beteiligt, wie die Polizei in Bayern am Samstag mitteilte. Infolge des gröberen Fouls sei kurz vor Spielende "eine Rudelbildung" um die beiden betroffenen Spieler und ein Handgemenge entstanden. Daraufhin hätten Zuschauer den Rasen gestürmt.

Im Anschluss kam es zwischen den Spielern beider Mannschaften und den Anhängern zur Schlägerei. Mehrere Beteiligte wurden durch Faustschläge in Kopf- und Oberkörperbereich verletzt. Andere erlitten Prellungen und Schürfwunden. Ein Mann musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei konnte die hitzige Lage schließlich beruhigen und die Beteiligten trennen.

Bei dem Spiel handelte es sich den Angaben zufolge um ein Benefizspiel zwischen zwei Rosenheimer Mannschaften aus Anlass eines Todesfalls. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.