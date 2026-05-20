Orban-Bezwinger Magyar jetzt bei Kanzler und VdB

Treffen mit Bundeskanzler Stocker und Bundespräsident Van der Bellen.

Ungarns neuer Premier Péter Magyar ist am Donnerstag zu seinem Antrittsbesuch bei Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eingetroffen. Stocker empfing seinen ungarischen Amtskollegen mit militärischen Ehren am Ballhausplatz in Wien. Bei dem Treffen steht die Wiederannäherung zwischen Österreich und Ungarn im Fokus, da die Beziehungen unter Ungarns früherer Regierung von Viktor Orbán erkaltet waren. Magyar trifft auch Bundespräsident Alexander Van der Bellen.

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und der ungarische Regierungschef Peter Magyar © APA/ROLAND SCHLAGER

Anreise aus Polen

Magyar reiste direkt aus Polen an, wohin ihn seine erste Auslandsreise geführt hatte. Dort traf er unter anderen Regierungschef Donald Tusk und Staatspräsident Karol Nawrocki. Magyar wird von sechs Ministern seiner Regierung begleitet, darunter der Vizeministerpräsidentin und Außenministerin Anita Orbán, die in Wien auch ihre Amtskollegin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) treffen soll. Auf österreichischer Seite nimmt Europaministerin Claudia Bauer (ÖVP) an den Gesprächen teil.

Migration ist Thema

Auf der Tagesordnung stehen etwa die Wettbewerbsfähigkeit der EU und das EU-Budget. Darüber hinaus besprechen Stocker und Magyar die Zusammenarbeit bei Migration und Sicherheit, die EU-Erweiterung, die Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sowie die Krise im Nahen Osten. Laut Medienberichten findet zudem ein Arbeitsmittagessen mit österreichischen Wirtschaftsvertretern statt. Eine "Europa-Rede" auf dem Europa-Forum Wachau im Stift Göttweig am frühen Abend wurde hingegen kurzfristig abgesagt, da Magyar bereits am Nachmittag wieder nach Budapest zurückfährt.