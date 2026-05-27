Luxus-Marke steigt ein: Formel-1-Team bekommt neuen Namen

Die Formel 1 wird noch glamouröser: Die Luxus-Marke Gucci steigt bei einem Team ein.

Die Gerüchte waren wahr: Das Formel-1-Team Alpine und die Luxusmodemarke Gucci werden ab der kommenden Saison kooperieren und unter dem Namen "Gucci Racing Alpine Formula One Team" antreten. Die Fahrzeuge werden in den Farben der Modemarke gestaltet sein.

Der Rennstall teilte ein Foto von seiner neuen Partnerschaft. Dabei war ein verdeckter F1-Bolide mit der Aufschrift "Racing" und dem Logo von Gucci zu sehen. In der Mitte befand sich das grün-rot-grüne Design der Luxusmarke. Neben einigen Verantwortlichen waren auch die aktuellen Alpine-Fahrer Pierre Gasly und Franco Colapinto sowie Teamchef Flavio Briatore auf dem Foto zu sehen.

© Alpine

Briatore ist "unglaublich stolz"

In der Mitteilung erklärte Briatore, dass er auf diese Partnerschaft "unglaublich stolz" sei. Weiter meinte er: "Das Team aus Enstone ist dafür bekannt, Dinge anders anzugehen als andere und hat bereits gezeigt, dass Mode in der Formel 1 den ersten Platz belegen kann."

Der Italiener betonte nach dem starken Saisonstart (35 Punkte nach fünf Rennen und Platz fünf in der Teamwertung), dass "diese neue Zusammenarbeit mit Gucci die wachsende Dynamik des Teams" unterstreicht.