Sommernachtskonzert: Förderung deutlich gekürzt

Die Unterstützung fällt mit 100.000 Euro heuer deutlich geringer aus als im Jahr zuvor (250.000 Euro). Das Traditions-Event findet in diesem Jahr am 19. Juni statt.

Der Beschluss der Förderung des Sommernachtskonzerts der Wiener Philharmoniker ist am Dienstag auf der Tagesordnung des Wiener Gemeinderats gestanden. Die Stadt unterstützt die Veranstaltung heuer mit 100.000 Euro. Dass es auch 2026 eine Förderung gibt, war keinesfalls ausgemachte Sache. Zunächst war geplant, die Dotierung zu streichen. Letztendlich wird es sie nun in reduzierter Form geben.

Das Konzert findet bei freiem Eintritt am 19. Juni im Schlosspark von Schönbrunn statt. Am Pult wird erstmals Lorenzo Viotti stehen. Die heurige Ausgabe stand eine Zeit lang auf der Kippe. Die geplante Streichung der Förderung war Teil der Budgetkonsolidierungsmaßnahmen in Wien. Im Vorjahr war das Sommernachts-Event noch mit 250.000 Euro unterstützt worden.

Nachdem ungewiss war, ob das Konzert angesichts der Kürzung überhaupt stattfinden kann, entschied man sich im Rathaus, eine reduzierte Förderung von 100.000 Euro zu gewähren. Der Rest der Kosten wird vom Bund und Sponsoren gedeckt. Die nun fixierte Unterstützung erfolgt formal als Einzelförderung für den Zeitraum Juni 2026.