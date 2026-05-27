US-Behörde verbietet WM-Stars Fahrrad fahren

Die Schweiz ist am Montag in die WM-Vorbereitung gestartet. Nächste Woche geht es schon in die USA. Doch bei ihrem WM-Lager in San Diego haben die Eidgenossen ein Fahrradverbot erhalten, aus einem bestimmten Grund.

Die Schweizer Nationalmannschaft befindet sich mitten in der WM-Vorbereitung. Seit Montag trainieren sie in St. Gallen, und am Sonntag steigt ihr Testspiel gegen den österreichischen WM-Gegner Jordanien. Das letzte Testspiel steigt für die Schweiz am 6. Juni in San Diego gegen Australien.

Danach erhält das Team um Superstar Granit Xhaka bis zum kommenden Dienstag frei. Für die Mannschaft geht es dann von Zürich erst nach Los Angeles. Von dort reist die Schweiz nach San Diego ins "Fairmont-Hotel". Das WM-Camp ist laut der "Bild" rund 7,2 Kilometer von dem Trainingsgelände Jewish Academy entfernt.

Schweiz-Coach Murat Yakin (51) hat eigentlich die Strecke als Trainingseinheit für seine Spieler geplant. Sie sollten mit dem Rad hin- und zurückfahren. Doch die örtlichen Behörden machen einen Strich durch Yakins Plan. Denn zwischen dem Hotel und dem Trainingsgelände sollen giftige Klapperschlangen beheimatet sein. Für die Profis sei dies zu lebensgefährlich. Aus diesem Grund soll das Team den Mannschaftsbus verwenden.