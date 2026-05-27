Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
  5. Stars & Kurioses
xhaka
© Getty Image

Lebensgefährlich

US-Behörde verbietet WM-Stars Fahrrad fahren

27.05.26, 17:20
Teilen

Die Schweiz ist am Montag in die WM-Vorbereitung gestartet. Nächste Woche geht es schon in die USA. Doch bei ihrem WM-Lager in San Diego haben die Eidgenossen ein Fahrradverbot erhalten, aus einem bestimmten Grund. 

Die Schweizer Nationalmannschaft befindet sich mitten in der WM-Vorbereitung. Seit Montag trainieren sie in St. Gallen, und am Sonntag steigt ihr Testspiel gegen den österreichischen WM-Gegner Jordanien. Das letzte Testspiel steigt für die Schweiz am 6. Juni in San Diego gegen Australien.

Danach erhält das Team um Superstar Granit Xhaka bis zum kommenden Dienstag frei. Für die Mannschaft geht es dann von Zürich erst nach Los Angeles. Von dort reist die Schweiz nach San Diego ins "Fairmont-Hotel". Das WM-Camp ist laut der "Bild" rund 7,2 Kilometer von dem Trainingsgelände Jewish Academy entfernt.

Schweiz-Coach Murat Yakin (51) hat eigentlich die Strecke als Trainingseinheit für seine Spieler geplant. Sie sollten mit dem Rad hin- und zurückfahren. Doch die örtlichen Behörden machen einen Strich durch Yakins Plan. Denn zwischen dem Hotel und dem Trainingsgelände sollen giftige Klapperschlangen beheimatet sein. Für die Profis sei dies zu lebensgefährlich. Aus diesem Grund soll das Team den Mannschaftsbus verwenden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen