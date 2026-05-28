So geht es mit Andreas Weimann bei Rapid weiter

Das Engagement von Andreas Weimann beim SK Rapid geht nach wenigen Monaten wieder zu Ende. Auch drei andere Spieler müssen gehen.

Das bestätigten die Hütteldorfer am Donnerstag. Sie hatten den 34-jährigen Stürmer im Februar vom englischen Zweitligisten Derby County ausgeliehen, in 17 Pflichtspielen gelang dem Routinier aber nur ein Tor. Abschied nehmen heißt es auch für den 30-jährigen Mittelfeldspieler Lukas Grgic, dessen Vertrag genauso nicht verlängert wurde, wie jener von Tobias Börkeeiet.

Nicht verpflichtet wird Janis Antiste nach dem Leihende. Der 23-jährige Franzose kehrt nach 40 Einsätzen für Grün-Weiß somit zu seinem italienischen Stammverein Sassuolo zurück. Auf der anderen Seite gibt es vier Kicker, die vorerst von Leihgeschäften zu den Wienern zurückkehren.

Dabei handelt es sich um den derzeit verletzten Verteidiger Dominic Vincze (TSV Hartberg), Abwehrspieler Benjamin Böckle (WSG Tirol), Allrounder Moritz Oswald (SCR Altach) sowie Offensivspieler Andrija Radulovic (Hapoel Haifa).