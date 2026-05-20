Baby-Sensation bei Campino: Tote-Hosen-Sänger mit 63 (!) wieder Papa

Große Baby-Überraschung bei den Toten Hosen: Frontmann Campino ist im Alter von 63 Jahren noch einmal Vater geworden und gibt intime Einblicke in sein spätes Familienglück.

Am Samstag (23. Mai) wird die Dokumentation „ Die Toten Hosen – Das letzte Album “ um 23:25 Uhr im Fernsehen nach dem DFB-Pokalfinale in der ARD ausgestrahlt. Bei der Premiere des Films am Dienstagabend in Mainz ließ der Sänger der Band, Campino (63), die Baby-Bombe platzen. Für den Altrocker kam der Familienzuwachs selbst unerwartet.

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Die Rente fällt aus



Eigentlich hatte der Musiker für seinen aktuellen Lebensabschnitt ganz andere Pläne geschmiedet. Die erneute Vaterschaft wirft seinen bisherigen Alltag nun komplett um.

Campino nimmt die neue Rolle jedoch mit viel Freude an: „Ich hatte mir meinen Weg zur Rente schon anders vorgestellt, aber das fällt jetzt halt aus. Es ist vielleicht der schönste Beweis, den man haben kann, dass das Leben sich was anderes überlegt als du.“

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Das zweite Kind des Sängers

Das Kind erblickte während der zweijährigen Entstehungsphase des neuen Studioalbums „Trink aus, wir müssen gehen!“ das Licht der Welt. Für den Frontmann ist es bereits die zweite Vaterschaft, da er schon einen im Jahr 2004 geborenen Sohn hat. Nun geht das Windelwechseln und Spielen von vorne los. Er sehe sich jetzt gerade wieder selber Autos über den Teppich schieben und fühle sich laut eigenen Angaben gut dabei.

Einblick in die Bandgeschichte

Die zweijährige Arbeit an dem neuen Album, welches am 29. Mai im Handel erscheint, wurde von Regisseur Eric Friedler hautnah begleitet. Zur feierlichen Filmpremiere in Mainz erschien neben der Band auch Campinos enger Freund, der Fußballtrainer Jürgen Klopp (58). Der Sänger bezeichnete das fertige Werk als ein schönes Geschenk für die gesamte Gruppe. Wer nicht bis zur TV-Ausstrahlung am Samstag warten möchte, kann die vierteilige Produktion bereits nutzen:

Der Start : Ab Mittwoch ist die Dokumentation vorab in der ARD-Mediathek abrufbar.

: Ab Mittwoch ist die Dokumentation vorab in der ARD-Mediathek abrufbar. Der Inhalt : Die Doku zeigt die Bandmitglieder exklusiv bei ihren Studioaufnahmen.

: Die Doku zeigt die Bandmitglieder exklusiv bei ihren Studioaufnahmen. Die Enthüllung: Neben der Musik steht auch Campinos privates Glück im Fokus.

Wien-Termin

Am 12. September beenden Die Toten Hosen ihre diesjährige Konzertreihe im ausverkauften Wiener Ernst-Happel-Stadion, 2027 gastieren sie am 23. Juni in Graz (Messe Open Air).