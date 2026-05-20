Swarovski bricht nach ESC-Shitstorm Schweigen: „Brauche jetzt Ruhe“

Nach dem großen Finale des Eurovision Song Contest 2026 zieht Victoria Swarovski auf Instagram eine emotionale Bilanz. Die Moderatorin spricht offen über die harte Anstrengung der letzten Tage.

Gemeinsam mit dem Schauspieler Michael Ostrowski präsentierte Victoria Swarovski die ESC-Shows live aus der Wiener Stadthalle. Doch nach dem großen Musik-Spektakel meldete sich die 32-Jährige mit überraschend erschöpften Worten bei ihren Fans im Netz zu Wort.

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Sehnsucht nach einer Pause

Die intensive ESC-Zeit hat bei der Moderatorin deutliche Spuren hinterlassen. Direkt nach dem Finale gratulierte sie der Siegerin Dara aus Bulgarien mit den Worten: „Wir haben eine Gewinnerin! Herzlichen Glückwunsch, Dara. Das hast du dir redlich verdient!“ Kurz darauf folgte jedoch ein sehr privates Update auf ihrem Instagram-Profil.

Die gebürtige Österreicherin sehnt sich nach Erholung: „Vielen Dank für diese absolut aufregende Reise! Ich könnte nicht glücklicher sein, brauche jetzt aber definitiv etwas Ruhe“, schrieb die 32-Jährige zu mehreren Bildern nach dem Finale.

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Heftige Kritik im Netz

Für viele Beobachter kam der Wunsch nach einer Auszeit nicht von ungefähr. Bereits nach den Halbfinalshows geriet das Moderationsduo im Netz unter Beschuss. In den sozialen Netzwerken wurde die Live-Moderation von einigen Zuschauern als „harte Fremdscham“ oder als „emotionslose“ Präsentation betitelt.

Swarovski und Ostrowski reagierten daraufhin sogar live während der Finalshow mit Humor. Ostrowski scherzte auf der Bühne, dass beide hinter der Bühne auf ihre Handys starren und die Social-Media-Beiträge checken würden. Swarovski ergänzte lächelnd, dass dies beim Eurovision Song Contest einfach zur Tradition gehöre. Bereits auf einer Pressekonferenz stellte sie klar: „Es wird immer jemanden geben, der jammert.“

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Volle Rückendeckung der Familie

Unter dem Instagram-Posting der Moderatorin sammelten sich schnell aufmunternde Worte. Neben Prominenten wie Motsi Mabuse oder Kay One meldete sich vor allem ihre Mutter Alexandra Swarovski hochemotional zu Wort. Sie bezeichnete den Auftritt ihrer Tochter und von Michael Ostrowski als „charmant, eloquent und professionell“. Ihr persönliches Urteil fiel eindeutig aus: „Zwölf Punkte für meine Tochter!“

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Der nächste Live-Stress wartet

Viel Zeit zum Durchatmen bleibt dem TV-Star trotz der Erschöpfung allerdings nicht. Bereits am Freitag steht Victoria Swarovski wieder live für das Halbfinale von „Let’s Dance“ bei RTL vor der Kamera, ehe nur eine Woche später das große Finale der Tanzshow folgt.