Die Toten Hosen: Karriere-Ende in Wien?

Gerade erst gab die Kult-Band "Die Toten Hosen" ihre große Tournee 2026 bekannt. Jetzt gibt es Spekulationen, dass es ihre letzte Tour sein könnte - mit Abschluss am 12. September in Wien

Nach ihrem fulminanten Festival-Sommer 2024 und zahlreichen ausverkauften Shows in Deutschland und der Schweiz kehren Campino und Co. nun auch endlich wieder nach Österreich zurück. Mit ihrer neuen "Trink Aus, wie gehen"-Tour wollen Die Toten Hosen die Highlights ihrer über 40-jährigen Bandgeschichte feiern. Die Stimmung dürfte dabei wie gewohnt am Siedepunkt kochen. Denn kaum eine deutsche Band versteht es so gut wie "Die Toten Hosen", Stadion-Atmosphäre mit rauer Authentizität zu verbinden. Frontmann Campino bringt auf der Bühne regelmäßig ein Energielevel, das seinesgleichen sucht – und lässt selbst jüngere Bands alt aussehen. Dass Wien dabei zu den Fixpunkten der Tour gehört, ist für die Band längst Tradition: Schon in der Vergangenheit machten sie regelmäßig Halt in der österreichischen Hauptstadt und hinterließen stets ein begeistertes Publikum.

Doch ein aktuelles Facebook-Posting der Band sorgt nun für Spekulationen. "Im fünften Jahrzehnt nach unserer Gründung verspüren wir eine Lust und einen Hunger auf Konzerte wie selten zuvor. Vielleicht liegt das auch an unserer Lebenssituation: Wir wissen, dass wir mit unserer Karriere auf der Zielgeraden sind und solche Reisen irgendwann auch ein Ende haben. Deshalb wollen wir noch einmal mit alten und neuen Liedern losziehen und jeden Abend so spielen, als wäre es unser letzter!", schrieb die Band. Fans sind jedenfalls in großer Sorge, dass es die letzte Tournee sein könnte und die "Hosen" ihre lange Karriere hiermit beenden.

"Macht mal diese Tour. Die Abschluss-Tournee könnt ihr auch in 10-15 Jahren spielen", so ein Kommentar auf Facebook. So lange müssen Fans allerdings nicht warten. Der Vorverkauf für die "Trink aus. Wir gehen"-Tour startet am 14. Mai um 18 Uhr exklusiv auf www.dth.de.