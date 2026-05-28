Sturm Graz bedient sich erneut bei Konkurrenz

Der frisch abgelöste Ex-Meister Sturm Graz gibt auf dem Transfermarkt weiterhin Gas. Nur wenige Tage nach Saisonende holen sie Neuzugang Nummer vier, erneut aus der Bundesliga.

Vizemeister Sturm Graz hat sich die Dienste von Simon Seidl gesichert. Der 23-jährige Offensivspieler wechselte von Absteiger Blau-Weiß Linz zu den Steirern und unterzeichnete dort am Donnerstag einen "langfristigen Vertrag", wie der Club bekanntgab.

Der Bruder von Rapids Matthias Seidl und Ex-ÖFB-U21-Teamspieler bestritt für die Linzer seit Sommer 2022 insgesamt 108 Pflichtspiele, in der abgelaufenen Saison brachte er es in 29 Partien auf acht Tore und fünf Assists. Nach Jürgen Heil und Ammar Helac (beide Hartberg) ist Seidl der dritte Transfer aus der Bundesliga. Zudem kam der 20-jährige Innenverteidiger Petar Petrovic von Javor-Matis aus Serbien.

"Mit 13 Scorerpunkten in der abgelaufenen Bundesligasaison hat er sowohl Torgefahr bewiesen, als auch gezeigt, dass er kreative Momente ins Offensivspiel einbringen kann. Wir freuen uns, dass sich Simon trotz mehrerer Angebote aus dem In- und Ausland für den SK Sturm entschieden hat", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.