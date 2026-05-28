Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
Sturm Graz bedient sich erneut bei Konkurrenz
© SK Sturm

Transfer Nummer vier

Sturm Graz bedient sich erneut bei Konkurrenz

28.05.26, 15:32
Teilen

Der frisch abgelöste Ex-Meister Sturm Graz gibt auf dem Transfermarkt weiterhin Gas. Nur wenige Tage nach Saisonende holen sie Neuzugang Nummer vier, erneut aus der Bundesliga.

Vizemeister Sturm Graz hat sich die Dienste von Simon Seidl gesichert. Der 23-jährige Offensivspieler wechselte von Absteiger Blau-Weiß Linz zu den Steirern und unterzeichnete dort am Donnerstag einen "langfristigen Vertrag", wie der Club bekanntgab.

Der Bruder von Rapids Matthias Seidl und Ex-ÖFB-U21-Teamspieler bestritt für die Linzer seit Sommer 2022 insgesamt 108 Pflichtspiele, in der abgelaufenen Saison brachte er es in 29 Partien auf acht Tore und fünf Assists. Nach Jürgen Heil und Ammar Helac (beide Hartberg) ist Seidl der dritte Transfer aus der Bundesliga. Zudem kam der 20-jährige Innenverteidiger Petar Petrovic von Javor-Matis aus Serbien.

"Mit 13 Scorerpunkten in der abgelaufenen Bundesligasaison hat er sowohl Torgefahr bewiesen, als auch gezeigt, dass er kreative Momente ins Offensivspiel einbringen kann. Wir freuen uns, dass sich Simon trotz mehrerer Angebote aus dem In- und Ausland für den SK Sturm entschieden hat", sagte Sport-Geschäftsführer Michael Parensen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen