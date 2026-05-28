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Oliver Glasner
© Getty

Trainer-Hammer

Knalleffekt: Oliver Glasner steht vor Blitz-Wechsel

Von
28.05.26, 13:40
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Bereits heute soll es konkrete Gespräche geben.

Zuerst kein Titel, dann drei innerhalb eines Jahres: Der Legendenstatus von Oliver Glasner beim englischen Fußball-Premier-League-Club Crystal Palace ist am Mittwoch noch einmal deutlich gestiegen. Der 51-Jährige durfte zum Abschied den Pokal für den Conference-League-Sieger stemmen, nach FA-Cup und Supercup auf nationaler Ebene folgte nun dank eines 1:0 gegen Rayo Vallecano in Leipzig der erste Triumph im Europacup. Wohin die Reise für Glasner geht, könnte schneller geklärt sein als bisher angenommen.

Absoluter Wunschkandidat

Wie die BILD berichtet, steht Glasner bei Bayer Leverkusen hoch im Kurs und könnte dort  die Nachfolge von Kasper Hjulmand antreten. Dem Bericht zufolge kann sich Glasner ein Comeback in der Deutschen Bundesliga auch durchaus vorstellen. Leverkusen-CEO Fernando Carro und Sportchef Simon Rolfes kennt Glasner bereits bestens von früheren Gesprächen. Bereits am heutigen Freitag soll es nun konkret werden.

Glasner
© gepa

Was Glasner reizt: Leverkusen will im Sommer 100 Millionen Euro in neue Stars investieren. Damit könnte der Österreicher eine starke Mannschaft aufbauen, die im besten Fall auch mit den Bayern mithalten kann.

Neben Leverkusen soll zudem auch der AC Milan Interesse zeigen. Glasner selbst sprach bisher nicht über seine Zukunft: "Ich habe im Fußball gelernt: Alles, was ich heute sage, ist morgen falsch", so der Erfolgstrainer.

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