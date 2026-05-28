Nach Europacup-Triumph: Neues Hammer-Gerücht um Oliver Glasner (51)

Nach seinem Abschied als Crystal Palace-Trainer ist der Österreicher international begehrt.

Oliver Glasner schrieb am Mittwoch Geschichte: In seinem letzten Spiel als Trainer von Crystal Palace gewann der Österreicher sensationell die Conference League. Die "Eagles" siegten im Finale gegen Rayo Vallecano mit 1:0 (0:0) - Jean-Philippe Mateta traf in der Leipziger Arena in der 51. Minute entscheidend. Glasner durfte nach den Erfolgen im FA-Cup und im Community Shield im Vorjahr die dritte Trophäe mit Palace bejubeln.

Die Zeit des Oberösterreichers beim 15. der abgelaufenen Premier-League-Saison geht nach dem Finale nach knapp zweieinhalb Jahren zu Ende. Seine Hoffnung auf ein "perfektes Ende" erfüllte sich. Für den 51-Jährigen ist es bereits der zweite Europacup-Sieg als Chefcoach. Mit Eintracht Frankfurt hatte er 2022 die Europa League gewonnen. Dort darf in der kommenden Saison nun auch Crystal Palace antreten.

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Glasner und Rangnick als Duo?

Wo Oliver Glasner seine Karriere fortsetzt, ist noch offen, zuletzt wurde der 51-Jährige aber vor allem mit zwei Klubs in Verbindung gebracht: Bayer Leverkusen und der AC Milan. Beim Bundesliga-Klub gilt Glasner Medienberichten zufolge sogar als Top-Favorit auf die Hjulmand-Nachfolge.

Doch auch die Rossoneri haben Glasner auf dem Radar. Besonders brisant: Wie berichtet, angelt der AC Milan auch um Teamchef Ralf Rangnick, der offenbar als Sportdirektor im Gespräch ist. Allerdings gilt bei den Italienern Andoni Iraola als Top-Kandidat auf die Allegri-Nachfolge.

Glasner hat bisher stets betont, dass er am liebsten in England bleiben will, in der Premier League sind aktuell aber keine Top-Posten vakant.