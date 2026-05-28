Spektakulärer Tausch: Bayern angelt nach Brasilien-Star

Im Sommer könnte es zu einem spektakulären Tauschgeschäft kommen.

Nach einer fast perfekten Saison ist der FC Bayern auf der Suche nach Verstärkungen. Vor allem in der Defensive könnte es dabei im Sommer zu Transfers kommen – dabei wird sogar über ein spektakuläres Tauschgeschäft spekuliert.

Tauschgeschäft

Wie die "Gazzetta dello Sport" berichtet, hat der FC Bayern Verteidiger Gleison Bremer von Juventus am Radar. Nachdem die Turiner die Champions-League-Qualifikation verpassten, steht der Klub unter Druck, Einnahmen durch Spielerverkäufe zu generieren. Bremer gilt dabei trotz seiner sportlichen Bedeutung als einer der wenigen Profis, mit denen sich hohe Ablösesummen erzielen ließen.

© Getty

Der 29-Jährige gehört seit Jahren zu den konstantesten Innenverteidigern der Serie A und steht auch in Brasiliens Kader für die WM. Sein Marktwert wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.

Die "Gazzetta dello Sport" spekuliert dabei mit einem spektakulären Tauschgeschäft. Im Gegenzug zu Bremer könnte Minjae Kim nach Turin wechseln. Der Koreaner steht beim deutschen Meister auf dem Abstellgleis und könnte nach Italien zurückkehren.