Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Alle WM-Infos
Gruppe A Gruppe B Gruppe C Gruppe D Gruppe E Gruppe F Gruppe G Gruppe H
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Alle WM-Infos:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fussball WM News
WM-Pokal
© Getty

Simulation

Fußball-Orakel sagt WM-Sensation voraus

Von
28.05.26, 09:34
Teilen

Der deutsche Ökonom Joachim Klement lag zuletzt dreimal richtig.

Kommt es zur großen WM-Sensation? Der deutsche Ökonom Joachim Klement, der mit seinem Statistikmodell bereits die Weltmeister von 2014, 2018 und 2022 korrekt vorhergesagt hat, sieht diesmal die Niederlande ganz oben.

Klements Modell basiert nicht nur auf sportlichen Daten, sondern auf einer Mischung aus wirtschaftlichen, demografischen und geografischen Faktoren. Berücksichtigt werden unter anderem Bevölkerungsgröße, Wohlstand, Klima, Heimvorteile und die FIFA-Weltrangliste. Die Idee dahinter: Große und wirtschaftlich starke Länder verfügen häufig über bessere Nachwuchsförderung und einen größeren Talentpool. Gleichzeitig fließt die aktuelle Form der Teams über das FIFA-Ranking in die Berechnung ein.

Besonders bemerkenswert ist dabei der von Klement simulierte Turnierverlauf. Laut seinem Modell schalten die Oranje in der K.-o.-Phase Marokko, Gastgeber Kanada, Frankreich und schließlich Spanien aus. Im Finale wartet Portugal – doch auch Cristiano Ronaldo und Co. sollen den ersten niederländischen WM-Titel nicht verhindern können.

Österreich scheitert an Spanien

Neben dem möglichen Titelgewinn der Niederlande sagt das Modell mehrere Überraschungen voraus. So soll Japan sensationell Brasilien aus dem Turnier werfen, während England zwar das Halbfinale erreicht, dort aber erneut an Portugal scheitert. Und Österreich? Das ÖFB-Team übersteht laut Modell die Gruppenphase als Zweiter hinter Argentinien, scheidet dann aber gegen Spanien aus.

Trotz seiner beeindruckenden Trefferquote warnt Joachim Klement selbst davor, seine Vorhersagen zu ernst zu nehmen. Gegenüber der BBC betonte er, dass Fußball nie vollständig berechenbar sei. Verletzungen, Schiedsrichterentscheidungen oder andere unvorhersehbare Ereignisse könnten den Ausgang maßgeblich beeinflussen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen