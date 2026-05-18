Instant Pot: Was kann dieser Multikocher wirklich?

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken und vielseitigen Multikocher ist, sollte den Instant Pot Duo 80 1200W 7,6L nicht übersehen.

Dieses Modell überzeugt in Redaktionstests durch seine Kombination aus hoher Leistung, einfacher Bedienung und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten – ideal für Familien oder alle, die gerne bequem und zeitsparend kochen möchten.

Leistungsstark und geräumig – ideal für 6 bis 8 Personen

Der Instant Pot Duo 80 überzeugt durch 1.200 Watt Leistung und eine großzügige Kapazität von 7,6 Litern, ausreichend für 6 bis 8 Personen. Damit lassen sich größere Mahlzeiten, Familienessen oder die Vorbereitung von Mahlzeiten für mehrere Tage problemlos umsetzen.

Instant Pot Duo 80 1200w 7,6L © idealo.at

Das Gerät ist besonders praktisch, wenn Sie regelmäßig zeit- und arbeitsaufwendige Gerichte zubereiten. Von Suppen und Eintöpfen über Reis und Haferbrei bis zu Geflügel und Fleisch – der Multikocher meistert eine Vielzahl an Speisen mit minimalem Aufwand.

14 Automatik-Programme für jede Zubereitungsart

Einer der größten Vorteile des Instant Pot Duo 80 ist die breite Auswahl an Automatik-Programmen. Insgesamt 14 Programme stehen zur Verfügung:

Schnellkochen

Slow Cooking

Sautieren

Braten

Kochen von Reis oder Haferbrei

Zubereitung von Suppe, Geflügel oder Fleisch

Joghurtherstellung

Warmhalten

Durch diese vielseitigen Funktionen ersetzt der Instant Pot mehrere Küchengeräte in einem und spart somit Platz, Zeit und Energie.

Instant Pot Duo 80 1200w 7,6L © idealo.at

Hochwertige Verarbeitung und praktisches Zubehör

Das Gerät besteht aus robustem Metall in Silber/Grau, was Stabilität und Langlebigkeit garantiert. Zusätzlich erhalten Sie praktisches Zubehör wie einen Dampfgareinsatz und einen Messbecher, sodass Sie direkt starten können. Mit einem Gewicht von nur 4,6 kg lässt sich der Multikocher zudem leicht verstauen oder transportieren.

Redaktionstest – Warum der Instant Pot Duo 80 überzeugt

In Tests punktet der Instant Pot Duo 80 vor allem durch:

Einfache Bedienung auch für Kochanfänger

Zuverlässige Ergebnisse dank präziser Automatikprogramme

Vielseitigkeit für unterschiedlichste Gerichte

Zeitersparnis gegenüber herkömmlichen Kochmethoden

Platzersparnis durch die Kombinationsfunktion von mehreren Küchengeräten

Diese Eigenschaften machen ihn zum Testsieger-Multikocher in seiner Kategorie und zu einem empfehlenswerten Gerät für jede Küche.

Instant Pot Duo 80 1200w 7,6L © idealo.at

Preisvergleich auf idealo.at – das beste Angebot finden

Der Instant Pot Duo 80 ist aktuell auf idealo.at ab 86,98 € erhältlich. Durch den Preisvergleich auf der Plattform können Sie die Angebote verschiedener Shops direkt vergleichen, inklusive Versandkosten, Lieferzeiten und Shop-Bewertungen. So finden Sie immer das günstigste und passende Angebot, ohne lange suchen zu müssen.

Idealo.at ist besonders praktisch, um Preisentwicklungen zu beobachten und sicherzustellen, dass Sie immer zum besten Preis kaufen. Gerade bei beliebten Produkten wie dem Instant Pot lohnt sich ein schneller Check vor dem Kauf.

Fazit – Multikocher für jede Küche

Der Instant Pot Duo 80 1200W 7,6L ist ein leistungsstarker, vielseitiger und benutzerfreundlicher Multikocher, der in Redaktionstests überzeugt und die Zubereitung von Mahlzeiten deutlich erleichtert. Ob schnelle Gerichte, aufwendige Familienessen oder Meal-Prep für mehrere Tage – der Instant Pot liefert zuverlässig und spart Zeit.

Mit dem Preisvergleich auf idealo.at können Sie zusätzlich sicherstellen, dass Sie immer das beste Angebot erhalten. Für alle, die auf Qualität, Testsieger-Leistung und ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis Wert legen, ist dieser Multikocher eine klare Empfehlung.

*Preise können Schwankungen unterliegen. Sollten die hier angegebenen Preise oder die unverbindlichen Preisempfehlungen (UVP) nicht mehr aktuell sein, wurden diese seit der Veröffentlichung des Artikels vom Händler angepasst. Ebenso kann sich die Verfügbarkeit der Produkte ändern. In dem Beitrag sind Affiliate-Links gesetzt. Beim Kauf eines Produktes über diese Links erhalten wir vom Händler eine Provision. Zusätzlichen Mehrkosten für die Käufer entstehen dabei keine.