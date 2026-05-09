London schickt Kriegsschiff nach Hormuz

Wegen der angespannten Lage im Nahen Osten bringt Großbritannien einen Zerstörer in Stellung. Die „HMS Dragon“ soll nach einem Ende der Kämpfe zwischen Iran und israelisch-amerikanischen Streitkräften Handelsschiffe in der Straße von Hormuz schützen.

Großbritannien hat einen Zerstörer für einen möglichen Einsatz in der strategisch wichtigen Straße von Hormuz entsandt. Die „HMS Dragon“ werde laut britischem Verteidigungsministerium in Position gebracht.

Das Kriegsschiff soll an einer von Großbritannien und Frankreich geführten Mission teilnehmen, allerdings erst dann, wenn die aktuellen Feindseligkeiten beendet sind.

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Schiff war bereits im Einsatz

Das Schiff war zuletzt im östlichen Mittelmeer im Einsatz, nachdem ein britischer Luftwaffenstützpunkt in Zypern von einer Drohne iranischer Bauart getroffen worden war. Unter Führung Frankreichs und Großbritanniens bereitet ein internationales Bündnis einen möglichen Marineeinsatz nach einem Ende der Kampfhandlungen vor. Derzeit laufen diplomatische Bemühungen um eine friedliche Lösung des Konflikts. Für den Fall eines Scheiterns haben die USA und Israel weitere Angriffe auf den Iran angedroht.

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Straße von Hormuz blockiert

Der wichtige Schifffahrtsweg durch die Meerenge von Hormuz wird seit Wochen vom Iran blockiert. Die Folgen für die Weltwirtschaft sind erheblich. Die USA haben ihrerseits eine Blockade iranischer Häfen verhängt.