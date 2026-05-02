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Dean James
© Getty

Gerichts-Knall

Mega-Chaos in Holland: Wird ganze Saison abegbrochen?

Von
02.05.26, 22:47
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133 Spiele könnten für ungültig erklärt werden. 

Der niederländische Fußball steht vor einer juristischen Zerreißprobe – mit potenziell weitreichenden Folgen für die gesamte Saison der Eredivisie. Ein Gerichtsurteil, das in Utrecht erwartet wird, könnte darüber entscheiden, ob die laufende Spielzeit regulär beendet werden kann – oder im schlimmsten Fall im Chaos endet.

Auslöser ist ein Spiel vom März: Der abstiegsbedrohte Klub NAC Breda verlor deutlich gegen Go Ahead Eagles. Im Fokus steht dabei Verteidiger Dean James, dessen Einsatz rechtlich umstritten ist. Der Spieler hatte sich zuvor entschieden, für Indonesien aufzulaufen – ein Schritt, der möglicherweise Auswirkungen auf seine Staatsbürgerschaft und damit auf seine Spielberechtigung in den Niederlanden hat.

Dean James
© Getty

Genau hier beginnt das Problem: Sollte James formal als Nicht-EU-Ausländer gelten, hätte er eine spezielle Arbeitserlaubnis benötigt. NAC Breda legte Einspruch ein, scheiterte zunächst beim Verband KNVB, zog aber vor Gericht.

133 Spiele betroffen

Die möglichen Konsequenzen sind enorm. Laut Verband könnten bis zu 133 Spiele betroffen sein, in denen Spieler möglicherweise ohne gültige Berechtigung eingesetzt wurden. Im Extremfall müssten Partien neu angesetzt oder Ergebnisse annulliert werden – ein Szenario, das den gesamten Wettbewerb ins Wanken bringen würde.

KNVB-Direktorin Marianne van Leeuwen warnt entsprechend vor einem Dominoeffekt: Weitere Vereine könnten klagen, die Saison könnte nicht zu Ende gespielt werden. Dagegen bleibt Breda gelassen und hält die Katastrophenszenarien für überzogen.

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