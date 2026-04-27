Fusion Pizza-Pop-up in Wien: Thai trifft Bella Italia

Wer in Wien nach einem außergewöhnlichen Food-Spot sucht, sollte sich beeilen: Das Thai-Italian Pizza Pop-up im Bistro in der Josefstadt läuft nur noch bis 8. Mai.
Das Bistro auf der Alser Straße 19/1 ist für seine frischen Sandwiches und wechselnden Tagesgerichte stadtbekannt. Regelmäßig gibt es kreative Speisekreationen zu entdecken - aktuell hat KPC Pizza das Ruder übernommen. Im kulinarischen Sinn trifft hier noch zwei Wochen lang Thailand auf Italien.
Das wohl gewagteste Pizza-Pop-up in Wien bietet keine gewöhnliche Margherita im Tricolore-Stil. Auf der Karte stehen raffinierte Kreationen mit intensiven Aromen und überraschenden Kombinationen. Mittags gibt es wechselnde Lunch-Deals – von Bánh-Mí-Pizza bis Pizza Portafoglio. Abends setzt das Konzept auf Mini-Pizzen zum Teilen, dazu Signature Drinks und ein Tiramisu, das von Fans bereits als eines der besten der Stadt gefeiert wird.
Wer das spannende Kulinarikkonzept noch testen will, sollte sich nicht mehr lange Zeit lassen. Das Pop-up endet bereits am 8. Mai, danach ist Schluss mit Thai-Italian Fusion Pizza im Bistro. Gerade gegen Abend sind die Plätze begehrt – reservieren zahlt sich also aus. Geöffnet ist jeweils Mittwoch bis Samstag.