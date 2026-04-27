Fusion Pizza-Pop-up in Wien: Thai trifft Bella Italia

Wer in Wien nach einem außergewöhnlichen Food-Spot sucht, sollte sich beeilen: Das Thai-Italian Pizza Pop-up im Bistro in der Josefstadt läuft nur noch bis 8. Mai.

Das Bistro auf der Alser Straße 19/1 ist für seine frischen Sandwiches und wechselnden Tagesgerichte stadtbekannt. Regelmäßig gibt es kreative Speisekreationen zu entdecken - aktuell hat KPC Pizza das Ruder übernommen. Im kulinarischen Sinn trifft hier noch zwei Wochen lang Thailand auf Italien.

© KPC Pizza Popup Bistrot

Das wohl gewagteste Pizza-Pop-up in Wien bietet keine gewöhnliche Margherita im Tricolore-Stil. Auf der Karte stehen raffinierte Kreationen mit intensiven Aromen und überraschenden Kombinationen. Mittags gibt es wechselnde Lunch-Deals – von Bánh-Mí-Pizza bis Pizza Portafoglio. Abends setzt das Konzept auf Mini-Pizzen zum Teilen, dazu Signature Drinks und ein Tiramisu, das von Fans bereits als eines der besten der Stadt gefeiert wird.

© DasBistrot/KPC

Wer das spannende Kulinarikkonzept noch testen will, sollte sich nicht mehr lange Zeit lassen. Das Pop-up endet bereits am 8. Mai, danach ist Schluss mit Thai-Italian Fusion Pizza im Bistro. Gerade gegen Abend sind die Plätze begehrt – reservieren zahlt sich also aus. Geöffnet ist jeweils Mittwoch bis Samstag.