Schulen am Limit: Weiter Lehrer-Not in Wien

Wien braucht dringend neues Lehrpersonal. Wer in der Hauptstadt unterrichten will, kann sich jetzt bis 8. Mai bewerben.

Der Lehrermangel bleibt in Wien ein zentrales Thema. Allein im Vorjahr fehlten rund 240 Pädagogen an den Wiener Pflichtschulen. Um den Unterricht zu gewährleisten, setzte man bereits auf Quereinsteiger, sogar Studierende wurden zum Teil eingestellt. Besonders gefragt sind derzeit Kräfte für Volksschulen, den sonderpädagogischen Bereich sowie für die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften sowie Bewegung und Sport.

Mit dem heutigen Montag können sich Interessierte für alle Schultypen ab sofort bewerben. Möglich sind Anmeldungen für eine oder mehrere Schulen gleichzeitig. Die Bildungsdirektion entscheidet danach je nach Bedarf, wo Personal am dringendsten benötigt wird. Wer sich für höherbildende Schulen bewirbt, sollte seine Optionen allerdings genau abwägen, denn: Wird eine angebotene Stelle abgelehnt, fliegt man auch bei anderen Bewerbungen aus dem Rennen.

Für besagte Positionen ist grundsätzlich ein abgeschlossenes Lehramtsstudium Voraussetzung. Wenn aber zu wenige Bewerber vorhanden sind, können aber auch Personen mit anderem Studium oder eben Studierende in Betracht gezogen werden. Für Berufsschulen hingegen braucht es eine abgeschlossene Ausbildung plus mindestens drei Jahre Praxis. Bewerbungen für das Schuljahr 2026/27 können noch bis 8. Mai eingereicht werden.