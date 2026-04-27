Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Meine Energie Stark in den Tag Mein Geld Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere Dating Trends 100 Ideen für den Aufschwung 2026 Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
  5. News
Schule Klasse Schüler Lehrer
© Getty

Bewerbungs-Offensive

Schulen am Limit: Weiter Lehrer-Not in Wien

27.04.26, 10:51
Teilen

Wien braucht dringend neues Lehrpersonal. Wer in der Hauptstadt unterrichten will, kann sich jetzt bis 8. Mai bewerben. 

Der Lehrermangel bleibt in Wien ein zentrales Thema. Allein im Vorjahr fehlten rund 240 Pädagogen an den Wiener Pflichtschulen. Um den Unterricht zu gewährleisten, setzte man bereits auf Quereinsteiger, sogar Studierende wurden zum Teil eingestellt. Besonders gefragt sind derzeit Kräfte für Volksschulen, den sonderpädagogischen Bereich sowie für die Fächer Mathematik, Naturwissenschaften sowie Bewegung und Sport.

Mit dem heutigen Montag können sich Interessierte für alle Schultypen ab sofort bewerben. Möglich sind Anmeldungen für eine oder mehrere Schulen gleichzeitig. Die Bildungsdirektion entscheidet danach je nach Bedarf, wo Personal am dringendsten benötigt wird. Wer sich für höherbildende Schulen bewirbt, sollte seine Optionen allerdings genau abwägen, denn: Wird eine angebotene Stelle abgelehnt, fliegt man auch bei anderen Bewerbungen aus dem Rennen.

Für besagte Positionen ist grundsätzlich ein abgeschlossenes Lehramtsstudium Voraussetzung. Wenn aber zu wenige Bewerber vorhanden sind, können aber auch Personen mit anderem Studium oder eben Studierende in Betracht gezogen werden. Für Berufsschulen hingegen braucht es eine abgeschlossene Ausbildung plus mindestens drei Jahre Praxis. Bewerbungen für das Schuljahr 2026/27 können noch bis 8. Mai eingereicht werden.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen