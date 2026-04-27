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Schneeberg-Team übte für den Ernstfall
© NÖVOG/Maurer

Alpen Bikepark

Schneeberg-Team übte für den Ernstfall

27.04.26, 10:53 | Aktualisiert: 27.04.26, 13:21
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Die Eröffnung des Alpen Bikepark Schneeberg naht in Riesenschritten. Zeit, sich für den Ernstfall zu rüsten, um künftig ein perfekt abgestimmtes Rettungsmanagement bei Bike-Unfällen gewährleisten zu können.  

Am 25. April 2026 trafen insgesamt 50 Vertreter der Bergrettung Puchberg, des Sanreferats der Bergrettung Niederösterreich/Wien und des Roten Kreuzes Neunkirchen mit dem Team des Alpen Bikepark Schneeberg zu einer großangelegten Bergeübung zusammen. Das Übungsszenario: Ein Biker ist im unwegsamen Gelände des Alpen Bikepark Schneeberg verunfallt. Er ist verletzt und ein Ast steckt im Bein fest. Aufgrund dieses Verletzungsmusters ist eine Seilbergung einzuleiten.

Konkretes Übungsszenario

Schneeberg-Team übte für den Ernstfall
© NÖVOG/Maurer

"Bei der Sicherheit unserer Gäste gibt es keine Kompromisse. Jede Sekunde zählt und eine gut abgestimmte Rettungskette ist entscheidend. Solche Übungsszenarien sind sowohl für uns als Betreiber des Alpen Bikepark Schneeberg als auch für die Einsatzkräfte von unschätzbarer Bedeutung, um im Ernstfall rasch und professionell helfen zu können“, informiert NÖ Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ).

Übung gelungen

Hauptaugenmerk der Übung galt der bestmöglichen Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen den Blaulichtorganisationen und dem Team des Alpen Bikepark Schneeberg. Beobachter sagen: Die Übung ist gelungen.

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