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Kinderspielplatz Waffen Weigelsdorf
© monatsrevue/Thomas Lenger: Die Waffen lagen auf einem Kinderspielplatz.

Polizei ermittelt

Kinder entdeckten Waffen auf Spielplatz

21.04.26, 10:17
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Die zehn- bis zwölfjähen Kinder fanden einen Elektroschocker, einen Schlagring sowie eine Faustfeuerwaffe mit einem Magazin.

NÖ. Einen schrecklichen Fund machten zehn- bis zwölfjährige Kinder auf einem Spielplatz in Weigelsdorf. Direkt auf dem Gelände neben der Friedhofsmauer lagen am letzten Donnerstag ein Elektroschocker, ein Schlagring sowie eine Faustfeuerwaffe mit angestecktem Magazin. 

Kinderspielplatz Waffen Weigelsdorf
© monatsrevue/Thomas Lenger: Die Waffen lagen auf einem Kinderspielplatz.

Die besorgten Schüler verständigten umgehend ihre Eltern via Telefon. „Wir haben den Kindern gesagt, sie sollen nichts anfassen, und haben sofort die Polizei verständigt“, berichtet ein Vater. Eine Mutter brachte die Gegenstände noch vor dem Eintreffen der Polizei zur Polizeiinspektion Ebreichsdorf.

Die Polizei bestätigt den Fund. Demnach handelt es sich neben dem Schlagring und dem Elektroschocker bei der Waffe um eine Schreckschusspistole. Woher die Gegenstände stammen und wie sie ausgerechnet an diese Stelle neben dem Spielplatz gelangten, ist derzeit noch Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

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