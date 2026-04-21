Windrad-Wirbel in NÖ: "FPÖ ist nicht für 180 neue Windräder“

Es dürfte eine Falschmeldung im Umlauf sein – die die FPÖ jetzt klarstellen möchte.

Jetzt reicht es FPÖ-Energiesprecher Dieter Dorner: Nach aktuellen Medienberichten über das „rote Dauerblinken von Windrädern" sieht sich der niederösterreichische Landtagsabgeordnete gezwungen, mit einer – in seiner Meinung – weit verbreiteten Falschbehauptung aufzuräumen – und er tut es mit deutlichen Worten!

FPÖ-Dorner: „Das ist schlicht und einfach nicht wahr!“

Dorner wird in einer heutigen Pressemeldung mit den Worten zitiert: „Dass die FPÖ den Bau von 180 weiteren Windrädern in Niederösterreich befürwortet, ist schlicht und einfach nicht wahr!" So knallhart kontert der FPÖ-Politiker also die Gerüchte. Und die Linie der Freiheitlichen? Die ist laut Dorner glasklar: „Wir sind gegen Windräder im Wald und befürworten Windräder NUR dort, wo die Bürger per verbindlicher Volksbefragung auch zugestimmt haben!"

Bürger sollen entscheiden – nicht Politik-Funktionäre

Für die FPÖ Niederösterreich gilt: Kein Windrad ohne Volksabstimmung. Wer Windkraft will, soll die Bevölkerung fragen – und sich deren Zustimmung holen. Alles andere kommt für die Freiheitlichen schlicht nicht in Frage! Die Botschaft ist damit unmissverständlich: 180 neue Windräder in NÖ? Mit der FPÖ sicher nicht!