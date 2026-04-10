„Schärfste Wurst der Galaxie" im Centimeter erhältlich

In einer der vier Filialen der Restaurant-Kette Centimeter kommt man seit letztem Jahr ins Schwitzen. Denn wer sich traut, kann in Währing, am Neubau und in der Josefstadt die "Schärfste Wurst der Galaxie" probieren.

Beim Centimeter geht es wieder um die Wurst – auch wenn diese neuerdings höllisch brennt. Denn das Restaurant, das bekannt für seine verrückten Aktionen ist, hat eine Speise am Menü, vor dessen Verzehr man eine Verzichtserklärung unterschreiben muss. Mit der "Schärfsten Wurst in der Galaxie" bietet das Restaurant jenen Mutigen eine Herausforderung, die ihr Gesicht auf der "Hall of Fame" in einem der vier Lokale in Währing, am Neubau und in der Josefstadt sehen wollen.

Vielfaches schärfer als Jalapeño

Man will sich laut Centimeter-Geschäftsführer Heinz Pollischansky immer lustige und spannende Dinge für die Gäste einfallen lassen. Die scharfe Wurst gäbe es zwar auch in "ganz mild", die Herausforderung startet aber erst mit der Version, die über 2,2 Millionen Scoville verfügt. Zum Vergleich haben gewöhnliche Jalapeño-Chilis im Durchschnitt eine Schärfe von 2.500 bis 8.000 Scoville. Die Centimer-Wurst und deren Soße sind hingegen mit "Caroliner Reaper"-Chili angereichert, der die schärfste, natürlich wachsende Chili auf der Welt wäre. Um zu garantieren, dass hingegen auch jeder in den Genuss der Herausforderung kommen kann, ist die Wurst vegan.

Wer es schafft, die Speise innerhalb von 15 Minuten samt Soße gänzlich zu verzehren, muss das Gericht nicht zahlen und wird mit einem Polaroid-Foto auf der Ruhmeswand in dem entsprechenden Lokal verewigt. Serviert wird die Wurst mit einer Portion Pommes und einem großen Glas Milch, diese dürfen jedoch erst nach der Herausforderung verzehrt werden.