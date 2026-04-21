Herzinfarkt im Hallenbad: Schüler retten 89-Jährige vor dem sicheren Tod

Die Wintersportwoche wird zum urplötzlichen Albtraum – dann zeigen Jugendliche unglaubliche Nerven.

Was als entspannte Wintersportwoche begann, wurde für Schülerinnen und Schüler aus Gaming (Bezirk Scheibbs) zum Ausnahmezustand: Eine 89-jährige Frau erlitt mitten im Hallenbad einen Herzinfarkt – und nur die blitzschnelle Reaktion der Jugendlichen rettete ihr das Leben!

Sie paddelt nur noch – dann schlägt die 16-Jährige Alarm

Die Schüler des Caritas Bildungszentrums für Gesundheits- und Sozialberufe erlebten in Zell am See dramatische Sekunden. Die betagte Hallenbadbesucherin kollabierte noch im Wasser – und die Teens handelten SOFORT. „Ich habe nur gesehen, wie die Frau im Wasser schon mehr paddelt als schwimmt – da war mir sofort klar, die Frau ist nicht mehr bei sich!", sagt eine Schülerin gegenüber noe.orf.at. Elisabeth Selzhammer (16) schildert den Horror-Moment. Keine Sekunde zögerte sie – gemeinsam mit einer Schulkollegin leistete sie sofort Erste Hilfe!

Hubschrauber-Einsatz: 89-Jährige kämpft um ihr Leben

Dank des beherzten Eingreifens der Schüler konnten die Rettungskräfte blitzschnell alarmiert werden. Ein Hubschrauber brachte die lebensbedrohlich erkrankte Frau ins Krankenhaus – jede Minute zählte dabei. Alessandro Pop (17) spielte bei der Reanimation eine Schlüsselrolle: „Ich bin sehr stolz auf mich, dass ich so reagiert habe. Vor allem rechnet man ja mit so etwas auf der Wintersportwoche nicht!"

Rührende Geste: Schüler schicken Genesungskarte

© ORF

Als die Jugendlichen erfuhren, dass es der 89-Jährigen besser geht, schickten sie ihr eine selbstgebastelte Karte mit Genesungswünschen – zum Weinen schön! Caritas-Direktor Hannes Ziselsberger bedankte sich persönlich bei den Lebensrettern und überreichte ihnen T-Shirts mit der Aufschrift „Herzensmensch" – passender könnte die Botschaft nicht sein! Schülerin Sophie Stöckl bringt es auf den Punkt: „Wir hoffen alle, dass sie bald wieder fit ist." Die 89-Jährige befindet sich mittlerweile auf dem Weg der Besserung. Gott sei Dank!